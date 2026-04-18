Γιατί ζητά επικοινωνία με τα παιδιά της η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, που «έφαγε» τέσσερις φορές ισόβια και 80 χρόνια

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της τα παιδιά βρίσκονται σε δομές και θα ξεκινήσουν διαδικασίες για να ζήσουν μαζί

18 Απρ. 2026 16:17
Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με τα παιδιά της η αστυνομικός που κρίθηκε αθώα για τον βιασμό των παιδιών της, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της, στόχος είναι ζήσει ξανά μαζί με τα ανήλικα που φιλοξενούνται σε δομές.

Κοζάνη: Χειροπέδες σε 37χρονο ράπερ στα διόδια Πολυμύλου, κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

«Τα παιδιά της βρίσκονται σε δομές και θα κάνει ενέργειες έτσι ώστε να μπορεί να τα πλησιάσει αρχικά και στη συνέχεια θα κάνουμε διαδικασίες για να ζήσουν ξανά μαζί», είπε στον ΣΚΑΪ ο Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

«Η εντολέας μου απαλλάχθηκε από το σύνολο όλων των κατηγοριών κατά πλειοψηφία 5-2. Η πρώτη της κουβέντα ήταν ότι υπάρχει Θεός και τώρα το πρώτο της μέλημα είναι να έρθει σε επικοινωνία αρχικά με τα παιδιά της», είπε επίσης ο νομικός.

«Μου έλεγε συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου δεν με ενοχλεί καθόλου αν θα μπω στη φυλακή ή όχι», συμπλήρωσε.

«Το δικαστήριο την έκρινε αθώα καθότι η συγκεκριμένη δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να αποφύγει την κακοποίηση εκείνο το χρονικό διάστημα και αν έκανε κάποια ενέργεια το αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο. Κακοποιούνταν αυτή και τα παιδιά και αν αντιδρούσε οι συνέπειες και το αποτέλεσμα θα ήταν 2 και 3 και 4 και 10 φορές χειρότερο», τόνισε ο δικηγόρος της μητέρας των παιδιών.

17:42 Δωρεάν σήμερα τα μουσεία: Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου
17:39 Αποκάλυψη Γεωργιάδη: «Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»
17:33 Κρις Τζένερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: «Έδωσες στη ζωή μου τον πιο μεγάλο σκοπό»
17:22 Τραμπ για Ιράν: «Οι συνομιλίες πάνε καλά, δεν μας εκβιάζουν με τα Στενά του Ορμούζ»
17:19 Euroleague: Πότε θα παίζει στα play-offs ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εάν περάσει
17:13 Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ
17:05 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ
17:02 Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες
16:54 Λίβανος: Νεκρός Γάλλος κυανόκρανος, τη Χεζμπολάχ δείχνει ο Μακρόν
16:53 Το παρασκήνιο στην παραίτηση Λαζαρίδη, γιατί εξελίχτηκε σε χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου
16:43 Κολομβία: Προς θανάτωση 80 ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ, αντιδρούν οργανώσεις
16:40 Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs
16:35 Τραμπ: Live η υπογραφή διατάγματος από τον Λευκό Οίκο για την ιατρική έρευνα
16:29 «Έσβησε» ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας, Γιώργος Μανέτας
16:28 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Άννα Βίσση μπορεί να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Νταλάρα στο ΟΑΚΑ
16:17 Γιατί ζητά επικοινωνία με τα παιδιά της η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, που «έφαγε» τέσσερις φορές ισόβια και 80 χρόνια
16:15 Καταιγίδα κατασχέσεων από την εφορία: 7 στους 10 οφειλέτες στο στόχαστρο
16:05 Αφρικανική σκόνη: Γιατί δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο δείχνει ο ουρανός
15:57 Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» και στον Λίβανο παρά την εκεχειρία
15:49 Χριστίνα Μπόμπα: Έκλεισα το Instagram για λίγο και με κράξανε πάλι όλοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
