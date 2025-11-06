Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς αναφέρθηκε σε πέντε καταλυτικές πρωτοβουλίες που –όπως τόνισε– υλοποιήθηκαν επί της θητείας του και συνέβαλαν στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι:

1 Μεταφορά του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr)

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να τερματιστεί το «καθεστώς εξάρτησης και αδιαφάνειας» στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς.

2 Πάταξη των παράνομων αιτήσεων επιδοτήσεων από μη νόμιμους δικαιούχους

Με σειρά αλλαγών και ελέγχων επιτεύχθηκε αυστηρότερη εποπτεία στο εθνικό απόθεμα:

Ελέγχθηκαν οι δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζωικό κεφάλαιο,

Ζητήθηκαν ισχυρά νομικά έγγραφα για την απόδειξη ιδιοκτησίας,

Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ του 2015 για την κατανομή βοσκοτόπων,

Στην ΚΑΠ 2023-2027 ορίστηκε ότι βοσκότοποι θεωρούνται μόνο οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για βόσκηση.

Χαρακτηριστικά, δεσμεύθηκαν 2.021 ΑΦΜ για το εθνικό απόθεμα του 2021, ενώ μειώθηκαν δραστικά οι παράνομες ενισχύσεις.

«Καμία επιδότηση χωρίς παραγωγή – καμία ενίσχυση χωρίς πραγματική δραστηριότητα», τόνισε.

3 Monitoring – σύστημα παρακολούθησης καλλιεργειών

Εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2022 και καθολικά από το 2023 σε όλη τη χώρα, επιτρέποντας την άμεση επαλήθευση των δηλώσεων, την πρόληψη λαθών και την ενίσχυση της λογοδοσίας.

4 Κατάργηση του Φορέα Συντονισμού το 2022

Ο φορέας που από το 2014 συμμετείχε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης καταργήθηκε, με αποτέλεσμα οι αγρότες να εξοικονομούν 4,5 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς δεν επιβαρύνονται πλέον με τέλη 5–7 ευρώ ανά αίτηση. Οι υπηρεσίες του φορέα καλύπτονται πλέον από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5 Διαβίβαση υποθέσεων στη Δικαιοσύνη

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές πολλαπλές αναφορές για παράνομες πρακτικές, που αφορούσαν τόσο παράνομους δικαιούχους όσο και υπευθύνους ΚΥΔ. Ορισμένες υποθέσεις έχουν ήδη εκδικαστεί.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε πως οι πρωτοβουλίες αυτές υπηρετούν έναν ενιαίο στόχο: «Να στηρίξουμε τον πραγματικό αγρότη, τον καλλιεργητή και τον κτηνοτρόφο που παράγει και κρατά ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



