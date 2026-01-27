Γιώργος Καράβας: Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας

Για την ντροπή που αισθάνεται όταν του λένε πως είναι ωραίος άντρας μίλησε ο Γιώργος Καράβας, παρόλο που έχει αυτοπεποίθηση και νιώθει άνετα με τον εαυτό του.

Το μοντέλο ανέφερε πως η αυτοπεποίθησή του δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνισή του, καθώς πιστεύει στον εαυτό του και δεν τον ενδιαφέρει η κριτική που μπορεί να του ασκούν για όσα λέει και κάνει, ακόμη κι αν αυτό τον κάνει να φαίνεται αλαζόνας και ψώνιο.

Μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Καράβας δήλωσε αναλυτικά: «Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου, αλλά νομίζω ότι βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι απέναντί μου που μπόρεσαν να αναδείξουν κάτι παραπάνω από την ομορφιά μου. Έχω φουλ αυτοπεποίθηση. Αυτά που θέλω, εννοείται θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων σε αυτό το επίπεδο, ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα.Ας με πεις ό,τι θέλεις. Εγώ αυτός είμαι και ό,τι θέλω θα το καταφέρω».

Όσον αφορά στα επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς, το μοντέλο ανέφερε: «Την περσινή χρονιά υλοποιήθηκαν κάποιοι στόχοι που κυνηγούσα αρκετό καιρό και αυτό με έκανε χαρούμενο. Το Exathlon ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, υπήρξε ένα δάγκωμα που θα έλειπα δύο μήνες, αλλά αν δεν σπάσεις αυγά, δεν φτιάχνεις ομελέτα. Έπρεπε να πω το ναι και νιώθω ότι πήγε καλά».

Στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού, ένα αντίστοιχο πρότζεκτ σαν το Exathlon και να λείψει τόσο καιρό από το σπίτι και την οικογένειά τους, απάντησε: «Δεν θέλω να είμαι απέναντι στη σύντροφό μου. Υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα, αλλά ο ρόλος της μαμάς είναι πιο αναγκαίος στα παιδιά, πόσω μάλλον όταν αυτά είναι στην προεφηβεία που την χρειάζονται περισσότερο. Παρόλα αυτά, θα βούταγα τα παιδιά και θα ήμουν δίπλα της».

Ο Γιώργος Καράβας στο τέλος ανέφερε για τη σχέση του με την σύζυγό του γενικότερα: «Η ασφάλεια και η ελευθερία που ένιωσα δίπλα στη Ραφαέλα με οδήγησαν στο να κάνω πραγματικότητα τα οποία ήταν τρελά μου όνειρα. Είναι δίπλα μου και για κάποιον περίεργο λόγο ακολουθεί την τρέλα μου. Δεν μπορώ να μετρήσω τα θετικά που έφερε στη ζωή μου. Δεν θα έκανα κάτι τηλεοπτικά μαζί με τη Ραφαέλα, έχει τις επιχειρήσεις της, δεν την ενδιαφέρει, δεν είναι στα πλάνα της. Όταν άνοιξε το πρώτο της μαγαζί παραιτήθηκα από το γυμναστήριο που δούλευα και δούλεψα στη ρεσεψιόν για να τη στηρίξω επαγγελματικά και να νιώσει μία ασφάλεια. Και θα το έκανα ξανά».

