Γιώργος Νεόφυτος για Ενωση: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι»

Η Ενωση δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με τη Νέα Κηφισιά και ο Γιώργος Νεόφυτος αναφέρθηκε στα αίτια της ήττας, αλλά και στη συνέχεια της σεζόν.

09 Νοέ. 2025 17:37
Pelop News

«Δεν ακολουθήσαμε το πλάνο, δεν είχαμε συγκέντρωση και επί της ουσίας δεν καταφέραμε να μπούμε ποτέ στο παιχνίδι». Αυτά τόνισε ο πλέι-μέικερ της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, Γιώργος Νεόφυτος, σχολιάζοντας την ήττα από τη Νέα Κηφισιά κι αναφερόμενος στη συνέχεια στο εξ αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, που θα γίνει την Τετάρτη (12/11/2025) με τον Προμηθέα 2014 πρόσθεσε: «Είναι ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι σε μία πολύ ταλαντούχα ομάδα. Εμείς πρέπει να ανασυνταχτούμε και να αφήσουμε πίσω την ήττα από τη Ν. Κηφισιά. Επιβάλλεται να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα».
Τέλος για την αναμέτρηση της επόμενης (7ης ) αγωνιστικής με τον Εσπερο Λαμίας, ο Γιώργος Νεόφυτος υπογράμμισε τα εξής: «Κάθε παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητες του και μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Στη National League 1 δεν επιτρέπεται να εφησυχάσεις ποτέ. Όμως τώρα μας ενδιαφέρει μόνο το ντέρμπι με τον Προμηθέα 2014. Μπορεί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα να πρέπει να παίξουμε αυτό το διάστημα μαζεμένα κάποια παιχνίδια, αλλά τώρα μας ενδιαφέρει μόνο αυτό της Τετάρτης».
