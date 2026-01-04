Γιώργος Παπαδάκης: Ο άνθρωπος που σημάδεψε την πρωινή τηλεόραση

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026), σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από μια λαμπρή και πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Ο παρουσιαστής που ταύτισε το όνομά του με το «Καλημέρα Ελλάδα» και υπηρέτησε την πρωινή ενημέρωση επί 33 ολόκληρα χρόνια στον ΑΝΤ1, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό όσο και στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Πάντα με όνειρα και φιλοδοξίες, με χαμόγελο, επιμονή και εύστοχες ερωτήσεις προς τους καλεσμένους του, ο Γιώργος Παπαδάκης κατάφερε να παραμείνει για δεκαετίες στην κορυφή της τηλεθέασης, ακολουθώντας έναν δικό του, μοναδικό τρόπο παρουσίασης της ενημέρωσης.

Από την ΕΡΤ στον ΑΝΤ1 – Το «Καλημέρα Ελλάδα» ως δεύτερο σπίτι

Ο Γιώργος Παπαδάκης πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, όπου υπήρξε συμπαρουσιαστής μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Η επόμενη επαγγελματική του στέγη ήταν ο ΑΝΤ1, ο οποίος εξελίχθηκε στο «δεύτερο σπίτι» του.

Από το 1992 και μετά, παρουσίασε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο έμελλε να γίνει η μακροβιότερη εκπομπή του είδους. Από το 2011 έως το 2015 η εκπομπή μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», ενώ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 επανήλθε στον ιστορικό της τίτλο, έπειτα από επιθυμία του ίδιου.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο τιμόνι της εκπομπής. Συγκινημένος στο πλατό και περιστοιχισμένος από στενούς συνεργάτες, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές που τον στήριξαν διαχρονικά, κλείνοντας έναν κύκλο 33 ετών.

«Αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από αυτό που φεύγει»

Στις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε ανοιχτά για τη φιλοσοφία του, τις επιλογές του και την επόμενη μέρα της πρωινής ζώνης χωρίς εκείνον. Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», στα τέλη Μαΐου του 2025, ξετύλιξε το νήμα της επαγγελματικής του πορείας και απάντησε σε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της εκπομπής.

«Στις συσκέψεις μοίραζα ρόλους πάνω στην ανάπτυξη του θέματος, όχι ποιος θα είναι καλός ή κακός», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η πλειονότητα των δημοσιογράφων που πέρασαν από το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε εκεί τα πρώτα της βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

Για τη διάδοχη κατάσταση ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε να εμπλακεί, τονίζοντας πως «ουδείς αναντικατάστατος» και ότι «ήρθε ο καιρός για το διαφορετικό».

Τα φτωχικά χρόνια και η πρώτη επαφή με τη δημοσιογραφία

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και με καταγωγή από την Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν έκρυψε ποτέ τις δυσκολίες των παιδικών του χρόνων. Όπως είχε εξομολογηθεί, εργαζόταν από την ηλικία των 12 ετών, κάνοντας κάθε είδους δουλειά για να στηρίξει την οικογένειά του.

Η είσοδός του στη δημοσιογραφία ήρθε σχεδόν απρόσμενα, μέσα από το κρατικό ραδιόφωνο, όπου έκανε αποστολές και ρεπορτάζ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πορεία που έμελλε να τον καθιερώσει.

Η προσωπική ζωή και οι ανθρώπινες στιγμές

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παντρευτεί δύο φορές. Με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δημοσιογράφο Τίνα Παπαδέλη, απέκτησε δύο γιους, τον Φοίβο και τον Ιάσονα, ενώ από τον πρώτο του γάμο είχε έναν ακόμη γιο, τον Κωνσταντή, καθώς και δύο εγγόνια.

Συγκινητικές υπήρξαν και οι αναφορές του στην οικογένειά του και στα αδέλφια του, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του και τη φροντίδα της αδελφής του Μαρίας, που έπασχε από σύνδρομο Down.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας παρουσιαστής. Υπήρξε σχολείο για δεκάδες δημοσιογράφους και μια σταθερή φωνή της πρωινής ενημέρωσης. Με τον θάνατό του, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης.

