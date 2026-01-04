Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης – Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, μόλις 74 ετών, μεταφέρθηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό έμφραγμα.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον γνωστό δημοσιογράφο.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Η πορεία του στη δημοσιογραφία υπήρξε πολυδιάστατη και μακρόχρονη, καθώς πέρα από την τηλεόραση, άφησε το αποτύπωμά του και στον έντυπο Τύπο, υπηρετώντας με συνέπεια την ενημέρωση.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980, μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, όπου συμμετείχε ως συμπαρουσιαστής μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Από τότε, το πρόσωπό του άρχισε να γίνεται οικείο στο ευρύ κοινό, ενώ το δημοσιογραφικό του ύφος ξεχώρισε για την αμεσότητα και την επιμονή στην ουσία της είδησης.

Το 1992 ξεκίνησε η μακρά και ιστορική του διαδρομή στην πρωινή ενημέρωση, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της πρώτης χρονολογικά πρωινής ενημερωτικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης, του «Καλημέρα Ελλάδα». Η εκπομπή αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ενημέρωση εκατομμυρίων τηλεθεατών, διαμορφώνοντας επί χρόνια την ατζέντα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.

Από το 2011 έως το 2015, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίασε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 με τον τίτλο «Πρωινό ΑΝΤ1». Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, έπειτα από προσωπική του επιθυμία, η εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την επαγγελματική του ταυτότητα.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίαση της ιστορικής εκπομπής στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα έντονης συγκίνησης, με όλους τους συνεργάτες και συντελεστές παρόντες στο πλατό, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που καθόρισε την τηλεοπτική ενημέρωση στην Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



