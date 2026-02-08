Γιώργος Παπανδρέου: Τέλος η λάσπη!

Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στα δημοσιεύματα για επαφές του με τον διαβόητο Επστάιν

Γιώργος Παπανδρέου: Τέλος η λάσπη!
08 Φεβ. 2026 13:36
Pelop News

Αμεση η αντίδραση του Γιώργου Παπανδρέου στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση Επστάιν!

Να τι δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ: «Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein. Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη —, δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία. Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.
Τέλος η λάσπη!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
14:10 Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ