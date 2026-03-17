Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες

Και βασιλόπιτα και γιορτή για τις Ακαδημίες της Παναχαϊκής σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο των «κοκκινόμαυρων».

Το «παρών» έδωσαν αθλητές, γονείς, προπονητές και φυσικά η διοίκηση του συλλόγου, στέλνοντας το εξής ξεκάθαρο μήνυμα: «Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στην Παναχαϊκή. Θα αθληθούν με ασφάλεια και θα μάθουν σωστά τον αθλητισμό. Θα κοινωνικοποιηθούν, θα γνωρίσουν νέες φίλους και πολύτιμες εμπειρίες και κάποια από αυτά θα επανδρώσουν κάποια ημέρα και τις πρώτες ομάδες σε όλα μας τα τμήματα».

