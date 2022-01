Γκάνα: Τουλάχιστον 17 νεκροί και 59 τραυματίες – Τροχαίο με φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικές ύλες

Η έκρηξη τεράστιας ισχύος η οποία σημειώθηκε χθες Πέμπτη αφού φορτηγό με εκρηκτικές ύλες που προορίζονταν για μεταλλείο ενεπλάκη σε τροχαίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 59, ενώ κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς εκατοντάδες κτίρια στην πόλη Απιασέ, στη δυτική Γκάνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Απιασέ, όχι μακριά από την Μπογκόσο, πόλη όπου βρίσκονται αρκετά μεταλλεία, στη δυτική Γκάνα, 300 χιλιόμετρα από την Άκρα, την πρωτεύουσα της χώρας της Δυτικής Αφρικής με υπέδαφος πλούσιο σε μεταλλεύματα.

Βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν έναν μεγάλο κρατήρα, κτίρια που έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες, συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος σε απόσταση πολλών εκατοντάδων μέτρων. Διακρίνονται πτώματα, κάποια διαμελισμένα.

At least 10 people died and 500 buildings destroyed after a vehicle carrying mining explosives collided with a motorcycle and produced a huge explosion in a village near Bogoso, Ghana pic.twitter.com/ruJ6LDNYio

On Thursday, a vehicle carrying mining explosives collided with a motorcycle and triggered a “huge explosion” that devastated a village near Bogoso, Ghana, according to the Ghana Police Service. Injuries and fatalities have been reported. pic.twitter.com/0fjio4uzxy

