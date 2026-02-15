Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»

«Αξίζουμε μία θέση στα play-offs. Αυτός πλέον είναι ο στόχος». Αυτά τόνισε ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, Γιάννης Γκαβασιάδης, σχολιάζοντας την πορεία της ομάδας, το σερί νικών και την προοπτική που έχει δημιουργήσει.

Για το «κλειδί» και την αλλαγή προσώπου μετά την ήττα στις λεπτομέρειες στην παράταση από τον Πανελευσινιακό στο ξεκίνημα του 2026 επισήμανε τα εξής: «Τον Δεκέμβριο έως και την αναμέτρηση στην Ελευσίνα κάναμε μία κοιλιά σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλέψει πολύ με τον κόουτς Ρουμελιώτη. Δεν θέλω να κρύψω ότι από την αρχή της προετοιμασίας είχαμε στόχευση και πίστη. Η ψυχολογία μας ανέβηκε με τη νίκη στα Ιλίσια επί του Ηλυσιακού και παράλληλα τονώθηκε η αυτοπεποίθησή μας. Παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιώναμε την εικόνα και την απόδοσή μας. Πλέον τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Για τις νίκες με Απόλλωνα και Προμηθέα 2014 σε διάστημα τεσσάρων ημερών και το μικρό αγωνιστικό κενό, καθώς η Ένωση επρόκειτο να παίξει με την Νέα Κηφισιά, που αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα, ο Γιάννης Γκαβασιάδης πρόσθεσε: «Όταν υπάρχουν παιχνίδια στα μέσα της εβδομάδας η κούραση είναι μεγαλύτερη, αλλά εμείς ανταπεξήλθαμε με ιδανικό τρόπο. Το κενό δεν είναι μεγάλο και πλέον με την ψυχολογία που έχουμε δεν φοβόμαστε κανέναν. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους και θέλουμε στη συνέχεια να κάνουμε σε κάθε αγωνιστική ότι καλύτερο μπορούμε για να πάμε ακόμη ψηλότερα».

Για το παιχνίδι με τον Εσπερο Λαμίας ο Γιάννης Γκαβασιάδης συμπλήρωσε: «Η ομάδα της Λαμίας έχει ενισχυθεί και το τελευταίο διάστημα παίζει καλύτερα. Όμως εμείς θα πάμε εκεί για να πάρουμε τη νίκη και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

