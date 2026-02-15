Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ βρίσκεται στα καλύτερά της και ο αρχηγός Δημήτρης Γκαβασιάδης μίλησε για το παρόν και το μέλλον στη National League 1.

Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ» Ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ Δημήτρης Γκαβασιάδης
15 Φεβ. 2026 18:02
Pelop News

«Αξίζουμε μία θέση στα play-offs. Αυτός πλέον είναι ο στόχος». Αυτά τόνισε ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, Γιάννης Γκαβασιάδης, σχολιάζοντας την πορεία της ομάδας, το σερί νικών και την προοπτική που έχει δημιουργήσει.
Για το «κλειδί» και την αλλαγή προσώπου μετά την ήττα στις λεπτομέρειες στην παράταση από τον Πανελευσινιακό στο ξεκίνημα του 2026 επισήμανε τα εξής: «Τον Δεκέμβριο έως και την αναμέτρηση στην Ελευσίνα κάναμε μία κοιλιά σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλέψει πολύ με τον κόουτς Ρουμελιώτη. Δεν θέλω να κρύψω ότι από την αρχή της προετοιμασίας είχαμε στόχευση και πίστη. Η ψυχολογία μας ανέβηκε με τη νίκη στα Ιλίσια επί του Ηλυσιακού και παράλληλα τονώθηκε η αυτοπεποίθησή μας. Παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιώναμε την εικόνα και την απόδοσή μας. Πλέον τα καλύτερα είναι μπροστά μας».
Για τις νίκες με Απόλλωνα και Προμηθέα 2014 σε διάστημα τεσσάρων ημερών και το μικρό αγωνιστικό κενό, καθώς η Ένωση επρόκειτο να παίξει με την Νέα Κηφισιά, που αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα, ο Γιάννης Γκαβασιάδης πρόσθεσε: «Όταν υπάρχουν παιχνίδια στα μέσα της εβδομάδας η κούραση είναι μεγαλύτερη, αλλά εμείς ανταπεξήλθαμε με ιδανικό τρόπο. Το κενό δεν είναι μεγάλο και πλέον με την ψυχολογία που έχουμε δεν φοβόμαστε κανέναν. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους και θέλουμε στη συνέχεια να κάνουμε σε κάθε αγωνιστική ότι καλύτερο μπορούμε για να πάμε ακόμη ψηλότερα».
Για το παιχνίδι με τον Εσπερο Λαμίας ο Γιάννης Γκαβασιάδης συμπλήρωσε: «Η ομάδα της Λαμίας έχει ενισχυθεί και το τελευταίο διάστημα παίζει καλύτερα. Όμως εμείς θα πάμε εκεί για να πάρουμε τη νίκη και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ