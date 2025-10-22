Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία

Η Αστυνομία χαρτογραφεί τη διαδρομή που έκανε το μοιραίο βράδυ η 16χρονη Ζωή-Άννα για να διαπιστώσει πού και τι ήπιε ή έφαγε, αφού σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της έως τώρα το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή, δεν ήταν ο μόνος σταθμός στη νυχτερινή έξοδο του κοριτσιού στο πολύβουο Γκάζι.

ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί τεράστιο ερώτημα είναι γιατί κανείς δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για την τραγική κατάληξη που είχε το κορίτσι: Ούτε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, ούτε το ΕΚΑΒ που είχε μεταφέρει χωρίς σφυγμό την 16χρονη με αποτέλεσμα να χαθεί υπερπολύτιμος χρόνος για την έρευνα και κυρίως για να μην χαθούν στοιχεία.

Αντ’ αυτού η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας από τον πατέρα της ανήλικης ο οποίος απευθύνθηκε στους αστυνομικούς του ΑΤ Ομονοίας και τους ενημέρωσε για τον θάνατό της κόρης του. Μετά από αυτό κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Κατά τις έως τώρα πληροφορίες, το παιδί είχε καταναλώσει εντός του καταστήματος στο οποίο διασκέδαζε αλκοόλ. Ήδη έχουν κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά από το κατάστημα και παράλληλα έχει παραγγελθεί νεκροψία και νεκροτομή στο κορίτσι προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Το χρονικό

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για το περιστατικό χαράματα Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στις 1.50. Ασθενοφόρο προσέγγισε το σημείο σε 7 λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ.

Η κοπέλα διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε στις 2.32 και ήταν άσφυγμη και απνοϊκή. Ωστόσο, συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάληψης, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Τέλος, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε άλλες 3 κλήσεις για ισάριθμα περιστατικά μέθης και λιποθυμίας στην ίδια οδό χωρίς ακόμα να έχει διαπιστωθεί αν τα άτομα που χρειάστηκαν βοήθεια βρίσκονταν πριν στο ίδιο μαγαζί. Πάντως η παρέα του νεκρού κοριτσιού κατέθεσε ότι στο κατάστημα έπιναν βότκα.

Το κορίτσι κηδεύτηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

