Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»

Με δήλωσή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε το «το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων» και ευχαρίστησε θερμά τον Βασίλη Κικίλια μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χαρακτηρίζοντας τιμή την παρουσία και την υπηρεσία της στην Ελλάδα.

Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο

Στη δήλωσή της από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας δίπλα της τον Βασίλη Κικίλια, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναγνώρισε την Ελλάδα ως μία «απίστευτη δύναμη» στον τομέα της ναυτιλίας, τονίζοντας πως η χώρα μας αποτελεί διαχρονικά ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε ότι η ναυτιλία ξεχωρίζει λόγω του ζωτικού της ρόλου στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της αποτέλεσε η αναφορά στο εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση της ναυτικής κυριαρχίας της Αμερικής και υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στον συγκεκριμένο τομέα.

Η κ. Γκιλφόιλ εξήγησε ότι το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των ΗΠΑ, σημειώνοντας με έμφαση ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες «ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα».

Ολοκληρώνοντας, διαμήνυσε ότι οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν και θα λάβουν ισχυρές συνεργασίες, οι οποίες πρέπει να θεμελιώνονται στον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και, το σημαντικότερο, στα αποτελέσματα. Επεσήμανε ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος για τον οποίο εργάζονται εδώ και μήνες, ευχαρίστησε την ελληνική ηγεσία για τη συμβολή της στη διμερή σχέση των δύο «σπουδαίων εθνών» και έκλεισε με ευχές για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βασίλης Κικίλιας: Περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κικίλιας έθεσε ως προτεραιότητα το όφελος των πολιτών και των δύο χωρών, εστιάζοντας σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λιμενικές υποδομές, η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, οι διμερείς ναυτιλιακές συμφωνίες, αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας.

Θέλοντας να τονίσει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, χαρακτήρισε την επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ στο Υπουργείο Ναυτιλίας ως μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία υποδηλώνει την ισχυρή βούληση για «επανεκκίνηση» και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Βασίλη Κικίλια στο Hellas Liberty – Εντυπωσιασμένη από την ξενάγηση η Αμερικανίδα πρέσβης

Συνοδευόμενη από τον Βασίλη Κικίλια, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου «Hellas Liberty» στο λιμάνι του Πειραιά, είδε τη σχετική παρουσίαση και υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών.

Το «Hellas Liberty», αρχικά γνωστό ως «SS Arthur M. Huddell», στο οποίο ξεναγήθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης, είναι ένα ιστορικό πλοίο τύπου Liberty που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με την παράδοσή του να χρονολογείται στις 18 Δεκεμβρίου 1943.

Το πλοίο, που ονομάστηκε προς τιμήν του Αμερικανού συνδικαλιστή Άρθουρ Μ. Χάντελ, είχε πολυετή πορεία, λειτουργώντας αργότερα (από το 1956) και ως μεταφορικό καλωδίων για την AT&T. Το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα και μετατράπηκε στο πλωτό μουσείο «Hellas Liberty» το 2010. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελώντας σύμβολο για την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στην ξενάγηση στο «Hellas Liberty» στο λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Κικίλιας είπε ότι είναι ένα από τα τρία εναπομείναντα πλοία αυτού του τύπου παγκοσμίως. Έκανε μάλιστα μία ιστορική αναδρομή, θυμίζοντας πως το συγκεκριμένο πλοίο ναυπηγήθηκε το 1943 – σε μία εποχή που η αμερικανική βιομηχανία παρήγαγε ένα πλοίο κάθε δύο μέρες – και συμμετείχε ενεργά στην απόβαση της Νορμανδίας και στον αγώνα κατά του ναζισμού.

