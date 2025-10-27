Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δήλωσε μεταξύ άλλων «Θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία», στη Vogue Greece που κυκλοφόρησε με την «Καθημερινή».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση

Οι βασικές της προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσω «ουσιαστικών διμερών επενδύσεων», και τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα, και στον τουρισμό.

Ακόμα μεγαλύτερη έμφαση δίνει στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, και της ενέργειας. «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει η Γκίλφοϊλ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Ελληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και με τους Υπουργούς της κυβέρνησής του, αναφέρει η Αμερικανίδα πρέσβης, για να οδηγηθεί η διμερής σχέση σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, ενώ συμπληρώνει ότι ξέρει ακριβώς τι αναμένει από εκείνη ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Θέλω να φέρω μεγάλες νίκες για τις ΗΠΑ, που θα είναι ευεργετικές και για την Ελλάδα, για τη σχέση μας».

Σε σχόλιο ότι από την αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος δεν έχει συναντηθεί διμερώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που έχει ανησυχήσει ορισμένους παρατηρητές, η Γκιλφόιλ χαμογελάει καθησυχαστικά: «Θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Εννοώ, στέλνει εμένα».

Παράλληλα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα μιλάει για τη ζωή της, τις ανησυχίες της, τα σχέδια της για την Ελλάδα που δεν αφορούν αμιγώς την αποστολή της, και, μεταξύ άλλων, για το τηλεφώνημα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν της πρότεινε τον συγκεκριμένο ρόλο.

«Μου μίλησε γι’ αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση», αναφέρει. «“Αλλά”, μου είπε, “αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου”». Είπε αμέσως το ναι, πριν κλείσει το τηλέφωνο; «Φυσικά», τονίζει. «Δεν λες όχι στον πρόεδρο».

Με αφορμή τον πατέρα της, Αντονι Γκιλφόιλ, ο οποίος ήταν μετανάστης στις ΗΠΑ από την Ιρλανδία, στη συνέντευξη γίνεται λόγος και για τη μετανάστευση, με τη δημοσιογράφο να τονίζει ότι με την τωρινή αμερικανική κυβέρνηση είναι σχεδόν αδύνατο να μεταναστεύσει κάποιος στις ΗΠΑ. Λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη ως απάντηση στις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, η Κομητεία του Λος Αντζελες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να παρέχει περαιτέρω προστασία σε όσους επηρεάζονται από την πολιτική απελάσεων της κυβέρνησης.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να γίνεις Αμερικανός πολίτης», απαντά η Γκιλφόιλ. «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο κάποιοι να προσπαθούν να την παρακάμψουν ή να έρχονται στη χώρα παράνομα».

Θα ασχοληθεί καθόλου με το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα; Ο ρόλος της, υποστηρίζει, είναι να εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα – τις αμερικανικές επιχειρήσεις, την αμερικανική οικονομία και ενέργεια. «[Η μετανάστευση στην Ελλάδα] είναι δουλειά του Πρωθυπουργού», λέει, αλλά προσθέτει: «Νομίζω ότι έχει επίγνωση του ότι αποτελεί ζήτημα που η Ελλάδα έχει ήδη, και θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει».

Δεν θεωρεί ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι βαθιά διχασμένη. «Αλήθεια;», ανταπαντά κοφτά σε σχετική ερώτηση. Η κριτική που δέχεται ο Τραμπ και οι πολιτικές του δεν την απασχολεί. «Εχει την ακλόνητη υποστήριξη και αφοσίωση μου», ξεκαθαρίζει.

