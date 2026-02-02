Γκιλφόιλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου

02 Φεβ. 2026 8:32
Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επισκεφθεί τη χώρα μας στο προσεχές διάστημα.

Η δήλωση έγινε στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας «Melania» στο Κέντρο Αθηνών.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους, η κ. Γκιλφόιλ απάντησε: «Ελπίζω να έρθει και η Μελάνια. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Η ανακοίνωση της Γκιλφόιλ δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της επίσκεψης. Ωστόσο, η δήλωση υποδηλώνει ότι οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, με συχνές επαφές σε πολιτικό, αμυντικό και οικονομικό επίπεδο.

