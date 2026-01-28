Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ

Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
28 Ιαν. 2026 11:19
Pelop News

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» όπως επισημαίνει η κ. Γκιλφόιλ, η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
10:55 Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός
10:54 Κωνσταντοπούλου για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ασήκωτο και αβάσταχτο»
10:50 Πάτρα: Καρναβαλική αιμοδοσία την Παρασκευή στην Αγορά Αργύρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ