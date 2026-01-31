Γκίλφοϊλ στο Economist: Αμερικανικό LNG και Κάθετος Διάδρομος βάζουν την Ελλάδα στο «κέντρο» της ενεργειακής ασφάλειας

Με τη φράση ότι «το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά στην πρόσφατη ιστορία των σχέσεων ΗΠΑ–Ελλάδας», η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε από το βήμα της εκδήλωσης «The World Ahead 2026: Athens Gala Dinner» του The Economist το στίγμα της αμερικανικής γραμμής για την ενέργεια και τη γεωπολιτική της περιοχής. Στον πυρήνα της τοποθέτησής της, η Ελλάδα παρουσιάστηκε όχι ως θεατής αλλά ως «πρωταγωνιστής» στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης.

Σε μια ομιλία που συνέδεσε ευθέως την ενέργεια με την οικονομία και την ασφάλεια, η Γκίλφοϊλ ανέδειξε τη λογική της Ουάσινγκτον ότι «η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια» και ότι η ενέργεια αποτελεί τον βασικό μοχλό πίσω από αυτήν. Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στη ρωσική στρατηγική να διατηρεί την Ευρώπη εξαρτημένη από «τεχνητά φθηνό» φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν έναν διαφορετικό δρόμο, βασισμένο σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

LNG, P-TEC και «λόγια που γίνονται πράξεις»

Η πρέσβης περιέγραψε ως προσωπικό της στόχο να συμβάλει ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της στην ευρύτερη περιοχή να έχουν «ασφαλή, αξιόπιστη και διαφοροποιημένη» ενεργειακή τροφοδοσία, παρουσιάζοντας το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο ως κεντρική επιλογή. Υποστήριξε ότι το αμερικανικό LNG μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και να μεταμορφώσει τον ενεργειακό χάρτη, παραπέμποντας και στην υπουργική συνάντηση P-TEC στην Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε ιστορική προσπάθεια για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη.

Στην ίδια γραμμή, αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αλλά και στη στόχευση για μεγάλης κλίμακας αγορές ενέργειας από τις ΗΠΑ έως το τέλος του 2028. «Το 2026 περιμένουμε να δούμε αυτά τα λόγια να μετατρέπονται σε πράξεις», σημείωσε, λέγοντας πως η θέση της στην Αθήνα της δίνει δυνατότητα να στηρίξει αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς επειδή η Ελλάδα «δεν είναι παθητικός θεατής» στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μέλλον.

Κάθετος Διάδρομος: η Ελλάδα ως πύλη προς Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη

Κομβική θέση στην ομιλία είχε ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, με την Ελλάδα να περιγράφεται ως σημείο εκκίνησης μιας διαδρομής που ανεβαίνει βόρεια μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και σε μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία 20 ετών που, όπως είπε, συνδέει προμηθευτές LNG με την περιοχή και μπορεί να μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «οι υποδομές είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης», προαναγγέλλοντας προσπάθεια για σταθερή ρυθμιστική στήριξη, προβλέψιμο περιβάλλον και συντονισμό με τους διαχειριστές συστημάτων στις χώρες του διαδρόμου, ώστε τα τέλη διαμετακόμισης να παραμένουν όσο γίνεται χαμηλά. «Οι ευκαιρίες εδώ είναι τεράστιες», τόνισε.

Έρευνες, επενδύσεις και ο ρόλος του ενεργειακού κόμβου

Η πρέσβης συνέδεσε τον Κάθετο Διάδρομο με ευρύτερες ενεργειακές κινήσεις στην περιοχή, αναφέροντας συμφωνίες και ενδιαφέρον για υπεράκτιες έρευνες, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως σημαντικού περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Έθεσε, επίσης, το ζήτημα σε προοπτική γενεών: στόχος, είπε, είναι να διαμορφωθούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο ρωσικό αέριο όχι «για μία σεζόν», αλλά μακροπρόθεσμα, ώστε οι κοινωνίες να έχουν σταθερότητα, οι επιχειρήσεις να λειτουργούν και τα νοικοκυριά να μην φοβούνται για το αν «θα μείνουν τα φώτα αναμμένα».

Ενέργεια, τεχνολογία και ασφάλεια ως ενιαίο πακέτο

Κλείνοντας το επιχείρημα, έφερε στο κάδρο την επόμενη μέρα της οικονομίας, λέγοντας ότι τεχνητή νοημοσύνη, κβαντική πληροφορική και αναδυόμενες τεχνολογίες θα έχουν τεράστιες ενεργειακές ανάγκες — και ότι η αδυναμία κάλυψης της ζήτησης αφήνει χώρο σε ανταγωνιστές να επιβάλουν τους κανόνες του μέλλοντος.

Στο οικονομικό σκέλος, υπενθύμισε τη δέσμευση Ελλάδας και ΗΠΑ για ένα ανοιχτό και προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα που θα στηρίζει το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ σημείωσε ότι οι διμερείς εμπορικές σχέσεις έχουν ξεπεράσει τα 14 δισ. ετησίως. Έδωσε, τέλος, έμφαση και στη «βάση» της σχέσης, που —όπως είπε— είναι οι άνθρωποι: από τους Αμερικανούς φοιτητές που επιλέγουν την Ελλάδα μέχρι τη μεγάλη κοινότητα Αμερικανών που τη θεωρούν πατρίδα, με τη Γκίλφοϊλ να κλείνει με μήνυμα συνέχισης της συνεργασίας για σταθερότητα και κοινή ευημερία.

