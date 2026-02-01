Γκιλφόιλ: «Ξέρω ότι ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»

Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι»

01 Φεβ. 2026 21:54
Μια σημαντική είδηση έβγαλε η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε στις κάμερες πως ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Παρά την κακοκαιρία και την ισχυρή βροχή που συνόδευσε την άφιξή της στην οδό Πειραιώς για την πρεμιέρα της ταινίας «Melania», η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν ιδιαίτερα θερμή και αναλυτική στις δηλώσεις της και αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια.

Μάλιστα μίλησε με λόγια θαυμασμού για την Πρώτη Κυρία, την οποία χαρακτήρισε «αναμορφωτική», αναφέρθηκε στην επιτυχία του ντοκιμαντέρ, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.

Το σημαντικότερο σημείο της τοποθέτησής της ήρθε στο τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους:

Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

«Η Μελάνια είναι η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία»

Νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε πλέξει το εγκώμιο της Μελάνια Τραμπ, εστιάζοντας στο έργο και την προσωπικότητά της:«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.Έ χει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Αναφερόμενη στην ταινία που προβάλλεται απόψε, η κα Γκιλφόιλ τόνισε την τεράστια εμπορική της επιτυχία: «Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές και τον Πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του:«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία.

Ελπίζω να απολαύσετε την ταινία και θα τα πούμε και μέσα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
