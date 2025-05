Γκολ και τρομερό ξύλο στο ντέρμπι του μίσους! Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ 3-1 τη Χάιντουκ ΒΙΝΤΕΟ

Τρομερό μίσος και ξύλο! Από τη μια οι Torcida κι από την άλλη οι περιβόητοι Bad Blue Boys… Θεωρητικά η Αστυνομία του Σπλιτ είχε καταστρώσει ένα λεπτομερές σχέδιο προκειμένου να διασφαλίσει την ήρεμη διεξαγωγή του ντέρμπι μίσους της Κροατίας που ήταν και ντέρμπι τίτλου καθώς η Χάιντουκ πριν την έναρξη του αγώνα ήταν πρώτη με 56 βαθμούς, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με την Ριέκα, ενώ η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ήταν στην 3η θέση με 55 βαθμούς.

Τελικά η Ντινάμο κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το Πόλιουντ επικρατώντας με 2-1, αλλά τα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου στη συνοικία Πούγιανκε του Σπλιτ, με πρωταγωνιστές τους χούλιγκαν των δύο ομάδων που είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, άφησαν σε δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό κομμάτι.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι μακριά από το γήπεδο και όπως αναφέρουν τα κροατικά ΜΜΕ η επιλογή δεν ήταν τυχαία καθώς κι οι δύο πλευρές γνώριζαν ότι κοντά στο γήπεδο θα υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τα βανάκια με τους Bad Blue Boys πάρκαραν στο παρακείμενο πάρκινγκ και πήραν θέση μάχη έχοντας μελετήσει πολύ καλά το χώρο.

03.05.2025🇭🇷HNK Hajduk Split – GNK Dinamo Zagreb, Before match, Bad Blue Boys from Zagreb are coming to one of the strongest neighborhoods in Split, with 200 Torcida coming to 80 Bad Blue Boys, and the Bad Blue Boys are still holding the line, click here for more:… pic.twitter.com/1njSIYpfFf — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025



Έτσι στήθηκαν σ’ ένα στενό δρόμο με τοίχους δεξιά κι αριστερά «θυμίζοντας την τακτική των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες», αναφέρουν τα ΜΜΕ της Κροατίας. «Πήραν θέση μάχης στην ανηφόρα από το στενό πέρασμα και αρχικά η τακτική τους δούλεψε τέλεια».

Torcida Split (Hajduk) vs Bad Blue Boys zagreb in Split this morning 🇭🇷💥 pic.twitter.com/AVK5wneUCM — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 3, 2025

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk, on top) vs BBB (Dinamo Zagreb, down side) in Split, ~200×80, respect for boths groups for fight on hands! click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/oDXhK274YI — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025

Στη συνέχεια όμως οι σχεδόν διπλάσιοι χούλιγκαν της Χάιντουκ τους περικύκλωσαν τους, δημιούργησαν ρήγματα στην… άμυνα τους και τους έδειραν αλύπητα.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, one more info: after a long time (20 years), BBB came to Split without police escort and agreed to fight, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/YDa9cIj1wL — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025

Το όλο σκηνικό καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα κατοίκων από τις γύρω πουλακατοικίες με την αστυνομία να παρεμβαίνει με σχετική καθυστέρηση συλλαμβάνοντας πάνω από 100 χούλιγκανς (στην πλειοψηφία τους μέλη των BBB).

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, Arrested: 85(BBB) , 25 (TORCIDA), click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/dnABcDmc5x — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025

Μάλιστα τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι στους συλληφθέντες υπάρχουν και Πολωνοί χούλιγκαν (οι Torcida είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς της Γκόρνικ Ζάμπρζε), ενώ viral έχει γίνει το βίντεο με έναν από τους συλληφθέντες ο οποίος αν και με δεμένα τα χέρια, κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς κατεβαίνοντας έναν λόφο.Αρχικά υπήρχαν φοβερά ειρωνικά σχόλια για τον Κροάτη αστυνομικό που προσπάθησε να τον κυνηγήσει, αλλά τελικά έμεινε πολλά μέτρα πίσω,. ωστόσο όπως αποδείχθηκε ο συγκεκριμένος μόλις είχε επιστρέψει στην υπηρεσία μετά από επέμβαση στο γόνατο. Κατά την καταδίωξη έπαθε νέα ζημιά και βρέθηκε στο νοσοκομείο για νέα επέμβαση.

03.05.2025🇭🇷Only in split😂After fight Torcida vs BBB, ~200×80, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/Y7aChxQXwA — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025



Μεγάλη νίκη η Ντινάμο και πέρασε πρώτη μετά από έξι μήνες

Όσον αφορά το ματς, η Χάιντουκ ήξερε ότι με νίκη θα ήταν αγκαλιά με τον τίτλο, αλλά η… μπαρουτοκαπνισμένη από τέτοιους αγώνες Ντινάμο πήρε το σπουδαίο διπλό στο κατάμεστο Πόλιουντ όπου οι κροτίδες δεν σταμάτησαν να πέφτουν από την αρχή ως το τέλος.

Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε με τον Πιερ Γκάμπριελ στο 51′ μετά από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Λούκιτς….



….με τον πρώην άσο της ΑΕΚ Μάρκο Λιβάγια να φέρνει το ματς στην ισορροπία ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 56′.

MARKO LIVAJA WITH A FAST RESPONSE WHICH GIVES HAJDUK AN EQUALIZER AND HE SCORES HIS 7TH GOAL IN THE ETERNAL DERBY’S! Brilliant dribbling from Livaja past Ristovski and a wonderful finish to give us a game in Split. 2 goals in 6 minutes. 📽️ MaxSport pic.twitter.com/uIqK11gxMo — TheCroatianLad (@TheCroatianLad) May 3, 2025



Ωστόσο στο 65′ ο Κουλένοβιτς με κεφαλιά έβαλε και πάλι μπροστά την Ντινάμο για να ακολουθήσει ένα φινάλε θρίλερ.

SANDRO KULENOVIĆ GIVES BACK DINAMO THE LEAD AND ONCE AGAIN THE HOSTS HAVE AN ADVANTAGE! Massive goal by Sandro Kulenović after a wonderful cross from Pjaca and Kulenović scores his 13th league goal this season. Pure drama, pure theater. 📽️ MaxSport pic.twitter.com/OrAjtFQXAv — TheCroatianLad (@TheCroatianLad) May 3, 2025



Στο 83′ ο Γκάλεσιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, στο 90’+6′ διαιτητής και VAR έκριναν ότι δεν υπήρχε παράβαση στην ανατροπή του Τραϊκόφσκι και στο 90’+10′ ο Σούσιτς διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

PETAR SUČIĆ WINS THE GAME FOR DINAMO IN ONE OF THE MOST CRUCIAL ETERNAL DERBY’S OF ALL-TIME. FULL-TIME, 1-3, DINAMO WINS AND GOES TOP OF THE LEAGUE TABLE! First Dinamo win against Hajduk this season and in what a moment. Sučić wins in the last moment. 📽️ MaxSport pic.twitter.com/AYQatxGCVM — TheCroatianLad (@TheCroatianLad) May 3, 2025

