Γκύζη: Κατάκοιτη και με άνοια η σύζυγος του 74χρονου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους η θεία του δράστη είπε ότι η 67χρονη ήταν κατάκοιτη.

28 Δεκ. 2025 20:52
Να δώσει τέλος στη ζωή της συζύγου του, που είναι κατάκοιτη και πάσχει από άνοια, επιχείρησε ο 74χρονος στου Γκύζη που έπεσε στο κενό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ζευγάρι υπήρχαν περιστατικά με ένταση και φωνές, όπως και ότι η 67χρονη γυναίκα ήταν συνεχώς μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας έλεγε πάντως σε συγγενικό του πρόσωπο ότι η κατάσταση ήταν κουραστική.

Το ζευγάρι, και οι δύο Έλληνες, διέμεναν σε ημιυπόγειο στην οδό Λοκρίδος 37 στου Γκύζη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους η θεία του δράστη είπε ότι η 67χρονη ήταν κατάκοιτη. Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι δεν τσακωνόταν ούτε είχε κληθεί ποτέ η αστυνομία στην κατοικία τους.

Γκύζη: Mαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και αυτοκτόνησε πέφτωντας από ταράτσα

Σε ερώτημα για το τι της έλεγε ο 74χρονος, η θεία του άνδρα είπε ότι «ήταν κουραστικό».

