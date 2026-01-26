Γλυφάδα-Πατροκτονια: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του, ανατριχιαστικές μαρτυρίες για το έγκλημα

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο 46χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα.

Γλυφάδα: Νέα στοιχεία για την πατροκτονία, ερωτήματα για την ψυχιατρική παρακολούθηση του 46χρονου

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν πατέρας και γιος. Όπως καταθέτουν αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα ετοιμαζόταν να μεταβεί στην εκκλησία, όταν δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι από τον γιο του. Στη συνέχεια, ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

Μαρτυρίες περιοίκων κάνουν λόγο για εκκλησιαστική μουσική που ακουγόταν την ώρα της επίθεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι κραυγές του θύματος. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είπε στον γιο του να σταματήσει.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στην οδό Γυθείου εντόπισαν αρχικά τη σορό του 80χρονου στο πορτμπαγκάζ του οχήματος και στη συνέχεια συνέλαβαν τον 46χρονο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Κατά τη σύλληψή του, φέρεται να προέβη σε απειλητικές δηλώσεις.

Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς το 2014 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών για τη δολοφονία της μητέρας του. Το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι προέβλεπαν υποχρεωτική διαμονή στην οικία του πατέρα του και τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι όροι τηρούνταν μέχρι πρόσφατα.

Σε έγγραφα της Δικαιοσύνης, ο 46χρονος περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του, ενώ είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Οι συνθήκες αποφυλάκισης και παρακολούθησής του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

