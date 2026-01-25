Γλυφάδα: Νέα στοιχεία για την πατροκτονία, ερωτήματα για την ψυχιατρική παρακολούθηση του 46χρονου

Σοκάρει η άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα με τον δράστη να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τον 80χρονο πατέρα του. Είχε καταδικαστεί το 2014 για τη δολοφονία της μητέρας του.

Γλυφάδα: Νέα στοιχεία για την πατροκτονία, ερωτήματα για την ψυχιατρική παρακολούθηση του 46χρονου
25 Ιαν. 2026 19:20
Σοκ προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας 80χρονου άνδρα στη Γλυφάδα από τον 46χρονο γιο του, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις συνθήκες του εγκλήματος όσο και το ιστορικό ψυχιατρικής μεταχείρισης του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην πολυκατοικία της οδού Γυθείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Γείτονας που ειδοποίησε την Άμεση Δράση ανέφερε ότι άκουσε φωνές από τον ηλικιωμένο λίγο πριν από το έγκλημα. Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό στο όχημα και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Κατά την προσαγωγή του, ο δράστης φέρεται να προέβη σε απειλητικές δηλώσεις, ενώ οδηγήθηκε υπό φρούρηση στις αρμόδιες αρχές.

Σοκαριστική πατροκτονία στη Γλυφάδα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι το 2014 ο ίδιος άνδρας είχε δολοφονήσει τη μητέρα του με μαχαίρι στο σπίτι της οικογένειας και είχε παραδοθεί τότε στην Αστυνομία. Είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών, ωστόσο το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική διαμονή στην οικία του πατέρα του και η τακτική παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 46χρονος τηρούσε τους όρους που του είχαν επιβληθεί και είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στο Α.Τ. Γλυφάδας στις 16 Ιανουαρίου. Δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για άλλο αδίκημα μέχρι την ημέρα της δολοφονίας.

Ο δράστης είχε κρατηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού λόγω σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων, ενώ μετά την αποφυλάκισή του είχε νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο για άγνωστο χρονικό διάστημα. Οι συνθήκες εξόδου του από την ψυχιατρική κλινική και η μετέπειτα παρακολούθησή του ερευνώνται.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο αν ακολουθούσε την προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή και αν υπήρχε συνεχής ιατρική παρακολούθηση, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

