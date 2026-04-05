Γλυφάδα: Τρεις συλλήψεις μετά από απειλή σε αστυνομικούς με σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν όχημα που ήταν σταθμευμένο για αρκετή ώρα σε δρόμο της περιοχής και το έκριναν ύποπτο. Όταν πλησίασαν για έλεγχο, οι τρεις επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο καλύπτοντας τα πρόσωπά τους.

Γλυφάδα: Τρεις συλλήψεις μετά από απειλή σε αστυνομικούς με σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο
05 Απρ. 2026 19:08
Pelop News

Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 32, 36 και 37 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα, έπειτα από σοβαρό περιστατικό απειλής κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν όχημα που ήταν σταθμευμένο για αρκετή ώρα σε δρόμο της περιοχής και το έκριναν ύποπτο. Όταν πλησίασαν για έλεγχο, οι τρεις επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο καλύπτοντας τα πρόσωπά τους.

Στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τον αστυνομικό έλεγχο, οι δράστες προέταξαν σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο πιστόλι, απειλώντας τους αστυνομικούς. Ωστόσο, οι άνδρες της ΔΙΑΣ αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • κουκούλα τύπου «full face»
  • πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού
  • μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου
  • συσκευή γεωεντοπισμού (GPS)
  • το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ
  • τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή.

Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

