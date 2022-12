Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι δηλώνει η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας για την ενδεχόμενη επιστροφή τους στην Ελλάδα

Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα θα μπορούσε να είναι «μια επικίνδυνη και ολισθηρή οδός», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Μισέλ Ντόνελαν, προειδοποιώντας ότι μπορεί να προκαλέσει μια «χιονοστιβάδα» για άλλες διεκδικήσεις.

Σε εμφάνισή της ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Κοινοτήτων, η Ντόνελαν σημείωσε: «Όταν αρχίσεις να δίνεις ένα πίσω, πού τελειώνει αυτό;». Οι αναφορές της έγιναν με αφορμή τα δημοσιεύματα για συζητήσεις του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν με τον Έλληνα πρωθυπουργό για πιθανό επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, όπως σημειώνει η βρετανική Telegraph.

Η υπουργός ρωτήθηκε αν υπάρχει η πιθανότητα αυτή και απάντησε: «Θεωρώ όμως ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος και ολισθηρός δρόμος να ακολουθήσουμε. Τα μουσεία μας και τα πολιτιστικά μας κέντρα είναι κόμβοι που μπορούν να τους επισκεφθούν όχι μόνο κάτοικοι αυτής της χώρας αλλά και τουρίστες, επιτρέποντάς τους να μεταφερθούν σε ένα διαφορετικό μέρος του κόσμου και σε μια διαφορετική περίοδο του χρόνου.

