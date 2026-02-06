«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;», Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος με ανάρτησή του στο facebook απαντά στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς ανοικτά της Χίου, που επέκρινε το κράτος που «δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

«Τα παιδιά μου περάσανε δύσκολο στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τους τον φονιά», ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου ξεσπά μετά την καταδίκη του για φακελάκι

«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων και καταλήγει καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.

Την ανάρτηση την ανέβασε στο facebook. Στη συνομιλία παρενέβη και ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών ο οποίος διερωτήθηκε γιατί δεν το ανέβασε και στην πλατφόρμα X . Μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον Ι. Αποστολόπουλο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».

Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στον Ν. Πλακιά λέγοντας ότι δεν φοβάται να απαντήσει στην κυρία Καρυστιανού και έκανε την ανάρτηση και στο X.

