«Τα παιδιά μου περάσανε δύσκολο στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τους τον φονιά», ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου ξεσπά μετά την καταδίκη του για φακελάκι

Μόλις λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του και τον σάλο που προκάλεσε η είδηση για τον πρώην διευθυντή της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο που κατηγορείται ότι πήρε “φακελάκι” από συγγενή ασθενή, ο γιατρός αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Mega «Live News».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και ότι έχει πέσει θύμα αχαριστίας από κάποιους. Όπως λέει, δεν ζήτησε ποτέ «φακελάκι». Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ και εγγύηση 20.000 ευρώ.

«Τα παιδιά μου περάσανε δύσκολο στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τους τον φονιά. Να σας πω έχω απογοητευτεί τόσο με την κοινωνία και δεν αξίζει να σώζεις κανέναν από τη στιγμή που σου κάνουν αυτά τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός.

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο “Άγιος Παντελεήμων” κι έτρεχα για τον καθένα για κάθε πόνο. Όπως και για τον άνδρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου λένε “ευχαριστώ” μου λένε αυτά τα πράγματα», τόνισε ακόμη.

Σε βάρος του γιατρού είχε γίνει καταγγελία και το 2022. Η πλευρά του ασθενή αναφέρει πως για το περιστατικό αυτό ο γιατρός καταδικάστηκε, με τον ίδιο να το αρνείται.

«Δεν έχει τελεσιδικήσει. Έχει γίνει άρση του Εφετείου, δεν δικάστηκα. Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε», είπε.

Όπως τονίζει έχει μπει στο στόχαστρο κάποιων τα τελευταία χρόνια και επιμένει ότι ο ίδιος τηρεί με ευλάβεια τον όρκο του Ιπποκράτη.

«Αν ήταν τίμια (η καταγγέλλουσα του 2022), θα έλεγε ότι ήρθαν να με πιάσουν και βγήκα “καθαρός”. Δεν πήρα τίποτα και ούτε έκανα τίποτα. Είναι ντροπή τέτοια πράγματα γιατί με εμένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον έλεγαν “Άγιο Παντελεήμονα”. Έχει γίνει και σε αυτήν μήνυση», ανέφερε τέλος.

Πριν τη δίκη του που έγινε το πρωί της Παρασκευής 06.02.20626, ο ίδιος είπε στο «Live News»:

«Ας γίνει το δικαστήριο να δούμε τι θα γίνει, να δούμε αν σκότωσα κανέναν άνθρωπο που θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία γι’ αυτόν που έσωσα. Γιατί; Γιατί αυτός ο άνθρωπος όπως ξέρετε ήταν με ένα πόδι, με ένα μάτι, χωρίς αίμα, καρδιά 20%, όλα βουλωμένα, με ανεπάρκεια νεφρική, καταθλιπτικός και βρέθηκε ένας ηλίθιος και τον χειρούργησε. Και αυτόν τον ηλίθιο, αντί να του πούνε ευχαριστώ, πέρασε η γυναίκα του και πέταξε έναν φάκελο μέσα. Εγώ βιαζόμουν να πάω χειρουργείο. Ούτε που κατάλαβα τι ήταν, ούτε που της ζήτησα και έγινε αυτό το πράγμα. Αντί να χαίρονται που σώθηκε ο άνθρωπός τους κοιτάνε να καταστρέψουν τον γιατρό. Και πότε; Στο εξιτήριο, θυμηθείτε το, στο εξιτήριο».

