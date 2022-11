Γνωστοί Αχαιοί στην έκθεση «Dia De Los Muertos»

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Dia De Los Muertos – The Day of The Dead Exhibition» πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στο European Centre/Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74.

Ο εορτασμός του «Día De Los Muertos» είναι μια ευκαιρία συνάντησης και μνήμης που περιλαμβάνει εκδηλώσεις μέσω των οποίων ο θάνατος αναγνωρίζεται ως μέρος της φυσικής διαδικασίας της ζωής. Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τους δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο τιμούν αυτή τη βαθιά σημαντική γιορτή μέσα από καλλιτεχνικές εκφράσεις προσωπικής και παγκόσμιας σημασίας.

Το παρών στην έκθεση έδωσαν αρκετοί φιλότεχνοι Αχαιοί που θαύμασαν τα εκθέματα των καλλιτεχνών. Τις εντυπώσεις στην εκδήλωση έκλεψε ο Πάρης Λαλιώτης με το έργο του, ενσωματώνοντας τη συλλογική μνήμη σε ένα έργο τέχνης συνδέοντας περιόδους και πρόσωπα του παρελθόντος στο παρόν.

Μάλιστα ο γνωστός Πατρινός πρόσφατα μίλησε στο pelop.gr για το ιδιαίτερο έργο του, μέσω του οποίου ανακαλεί παρελθούσες εμπειρίες που μας δένουν συναισθηματικά με το τώρα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Νοέμβρη.

Οι φωτογραφίες είναι της Έλενας Μπονέλη (Bonnelli Arte).