Google: Στους χάρτες της το όνομα που επέλεξε ο Τραμπ για τον Κόλπο του Μεξικού

Η Google ανακοίνωσε ότι στους χάρτες της ο Κόλπος του Μεξικού θα εμφανίζεται εφεξής με το όνομα «Κόλπος της Αμερικής», που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή αυτή, εξήγησε η Google, θα ισχύει μόνον για τους χρήστες στις ΗΠΑ και όχι για εκείνους γειτονικών χωρών, πράγμα που σημαίνει ότι για τους Μεξικανούς θα παραμείνει η ονομασία «Κόλπος του Μεξικού», ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κράτη θα εμφανίζονται και τα δύο ονόματα.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.

— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025