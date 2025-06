Γουατεμάλα: Εξερράγη το ηφαίστειο Φουέγκο – Απομακρύνθηκαν άνθρωποι από τα σπίτια τους ΒΙΝΤΕΟ

Μια εξελισσόμενη έκρηξη στο ηφαίστειο Φουέγκο στην κεντρική Γουατεμάλα ανάγκασε περισσότερους από 700 ανθρώπους που διαμένουν στις πλησιέστερες κοινότητες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας CONRED.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων από την πόλη Αντίγκουα της Γουατεμάλας, εκλύει νέφη τέφρας ύψους περίπου 4,8 χιλιομέτρων και ρεύμα λάβας που συσσωρεύεται γύρω από τον κρατήρα του, πρόσθεσε η σεισμολογική υπηρεσία INSIVUMEH της Γουατεμάλας. Οι Αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

❗️🌋🇬🇹 – Volcán de Fuego, Guatemala’s most active volcano, located in the central region, began a new eruption, producing ash and lava flows.

The National Institute of Seismology, Volcanology, Meteorology, and Hydrology (Insivumeh) reported weak to moderate pyroclastic flows,… pic.twitter.com/7ab82kbqpz

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 5, 2025