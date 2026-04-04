GPS «κλείνει» δρόμους στο Πήλιο και στέλνει οδηγούς σε αδιέξοδα – Αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες

Παρότι τα συστήματα πλοήγησης έχουν γίνει πλέον βασικό εργαλείο για οδηγούς και επισκέπτες, στο Πήλιο φαίνεται πως η ανακρίβεια των ψηφιακών χαρτών αρχίζει να δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα στην καθημερινότητα και στην ασφάλεια των μετακινήσεων. Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες που καταγράφει ο Ταχυδρόμος, αρκετοί δρόμοι στη Μαγνησία και ειδικότερα στο Πήλιο εμφανίζονται στα GPS ως κλειστοί, παρότι στην πραγματικότητα είναι ανοιχτοί και ασφαλείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές που τους βγάζουν σε χωματόδρομους, δύσβατα σημεία ή αδιέξοδα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καταγράφεται πιο έντονα το τελευταίο διάστημα, καθώς αυξάνεται η κίνηση επισκεπτών στην περιοχή και περισσότεροι ταξιδιώτες στηρίζονται αποκλειστικά στις ψηφιακές εφαρμογές. Η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί μόνο ταλαιπωρία, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο ατυχήματος ή πρόκλησης ζημιάς στα οχήματα, ειδικά σε μια περιοχή όπως το Πήλιο, με στενούς δρόμους, πολλές στροφές και αρκετά δύσβατα σημεία.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που περιγράφεται με ζευγάρι τουριστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τροχόσπιτο και, ακολουθώντας τις οδηγίες του GPS, κατέληξαν σε αδιάβατο χωματόδρομο πριν από το Κεραμίδι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χρειάστηκε η παρέμβαση ντόπιων κτηνοτρόφων που βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να τους κατευθύνουν προς τον ασφαλή κεντρικό δρόμο και να αποφευχθεί περαιτέρω περιπέτεια.

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και με πεζοπόρους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι, κινούμενοι κοντά στον Άγιο Λαυρέντιο, βρέθηκαν μπροστά σε αδιέξοδο και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112 για να λάβουν οδηγίες ώστε να επιστρέψουν σε ασφαλή διαδρομή. Το περιστατικό αυτό δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο αυτοκίνητα ή τουρίστες με GPS, αλλά συνολικά την αξιοπιστία των χαρτογραφικών δεδομένων σε ορεινές περιοχές με έντονο τουριστικό και περιπατητικό ενδιαφέρον.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για να διορθωθούν οι χάρτες. Ο Ταχυδρόμος αναφέρει ότι μόνιμος κάτοικος του Αγίου Λαυρεντίου επικοινώνησε ηλεκτρονικά με τις πλατφόρμες ψηφιακών χαρτών, ζητώντας επικαιροποίηση των στοιχείων ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Στην ίδια παρέμβαση τονίζεται ότι η ανανέωση των δεδομένων είναι κρίσιμη για περιοχές όπως το Πήλιο, όπου οι λανθασμένες ενδείξεις μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τους επισκέπτες σε σύγχυση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, υπήρξε και δέσμευση από την Google Maps ότι θα προχωρήσει σε διορθώσεις στα σημεία όπου έχουν επισημανθεί λάθη. Μέχρι να φανεί στην πράξη το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων, το μήνυμα που εκπέμπεται από την τοπική κοινωνία είναι σαφές: οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται άκριτα το GPS, ειδικά όταν κινούνται σε ορεινές περιοχές του Πηλίου.

