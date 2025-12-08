Γρ. Αλεξόπουλος: «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι η δύναμη του τόπου μας κι όσο παλεύουν θα είμαστε δίπλα τους»

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

08 Δεκ. 2025 13:20
Pelop News

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγώνα τους.

Ο κ. Αλεξόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε: «Χωρίς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας ο τόπος μας θα ερημώσει. Βρέθηκα μαζί τους στο δρόμο, εκεί όπου βρίσκονται όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Οι άνθρωποι του μόχθου που αποτελούν  τη ρίζα της τοπικής μας οικονομίας και τον παλμό της υπαίθρου μας, παλεύουν για τα αυτονόητα, την επιβίωση και την αξιοπρέπειά τους.  Ιδιαίτερα στον Δήμο μας που ο πρωτογενής μας τομέας έχει δεχτεί ανεπανόρθωτο πλήγμα από την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού και τη ζωονόσο της ευλογιάς ο αγώνας τους είναι ακόμη πιο δύσκολος, αφού οι δοκιμασίες τους δεν έχουν τέλος.

Με κατανόηση και σεβασμό είμαστε  δίπλα τους και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, διεκδικώντας  λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να παράγουν, να δημιουργούν και να ζουν στον τόπο τους.

Άλλωστε η δύναμη αυτού του τόπου ήταν πάντα οι άνθρωποί του. Και όσο αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν, εμείς θα είμαστε μαζί τους».

Να σημειωθεί πως με πρωτοβουλία του Δημάρχου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί εκτάκτως το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων με σκοπό την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης.

