«Greece DOES have a Winter»: Υποψήφιο διεθνούς διάκρισης το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece

Το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece «Greece DOES have a Winter» είναι υποψήφιο για το βραβείο World’s Best Tourism Film στα CIFFT «People’s Choice» Award 2022, τονίζει σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης αναφέροντας τα εξής:

«Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτή την καμπάνια! Είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια προώθησης επικεντρωμένη στον χειμερινό τουρισμό. Βασικός μας στόχος ήταν να ξεκινήσει να μπαίνει η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών προορισμών της Ευρώπης. Θέλαμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει ΚΑΙ χειμώνα και αξίζει να ταξιδέψει κανείς εδώ για να ζήσει την εμπειρία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αφού σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισμός για όλους τους μήνες του χρόνου υπενθυμίζει τα εξής: “Δεν μένουμε στα λόγια, προχωράμε με συγκεκριμένη στρατηγική και πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε το ξεχωριστό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας”.

Για να ψηφίσετε το φιλμάκι του Visit Greece κάντε κλικ στον σύνδεσμο: https://www.cifft.com/film/greece-does-have-a-winter/ μέχρι την Πέμπτη 20/10