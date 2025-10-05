Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τη μεγαλύτερη έκπληξη έκανε η Καρδίτσα με τη νίκη 91-77 επί του Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός άφησαν πίσω τους τις ήττες στη Euroleague και ξεκίνησαν με το… δεξί το ελληνικό πρωτάθλημα.

05 Οκτ. 2025 19:48
Pelop News

Ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας το Μαρούσι με 100-81 και ο Παναθηναϊκός με 93-83 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την πρώτη αγωνιστική της Greek Basketball League.

Νίκες και για την ΑΕΚ, το Περιστέρι και τον Ηρακλή, με τη Μύκονο να έχει ρεπό και να περιμένει την επόμενη αγωνιστική για να κάνει ντεμπούτο στην Greek Basketball League.

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα
Σάββατο (4/10)

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα – Άρης 91-77

Ηρακλής – Προμηθέας 90-79

Πανιώνιος – Περιστέρι 61-87

Κυριακή (5/10)

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 93-83

*Ρεπό: Μύκονος

Η κατάταξη στην GBL
Περιστέρι 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Καρδίτσα 1-0
Ηρακλής 1-0
Παναθηναϊκός 1-0
ΑΕΚ 1-0
Κολοσσός Ρόδου 0-1
ΠΑΟΚ 0-1
Προμηθέας Πατρών 0-1
Άρης 0-1
Μαρούσι 0-1
Πανιώνιος 0-1
Μύκονος 0-0
