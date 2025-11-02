Greek Basketball League: Πάγκοι που μοιάζουν με ηλεκτρικές καρέκλες

Τα τελευταία χρόνια παραδόξως είχαμε την στήριξη σε πολλούς προπονητές από πολλές ομάδες και οι αλλαγές ήταν ελάχιστες στους πάγκους της Basket League ή αλλιώς της παραδοσιακής Α1!

Αλλά πλέον γυρνάμε στην …παραδοσιακή Α1 που όπως χαρακτηριστικά λέγαμε για πολλά χρόνια, οι προπονητές αλλάζουν σαν τα πουκάμισα στους πάγκους! Και οι προπονητές αισθάνονται σαν να βρίσκονται σε ..«ηλεκτρικές καρέκλες»! Καθώς και οι αιώνιοι ΠΑΟ και Ολυμπιακός είχαν την τάση αυτή αλλά και όλες οι ομάδες σχεδόν έχοντας και χρήματα και επενδυτές αλλά και κυρίως έχοντας ξένους προπονητές!

Η οικονομική κρίση την περασμένη δεκαετία ίσως έπαιξε τον ρόλο της σε δύο τομείς. Ο ένας ήταν ότι στηρίχθηκαν οι Ελληνες προπονητές καθώς και τα μπάτζετ ακόμα και στους αιωνίους και ειδικά στον ΠΑΟ έπεσαν.

Ο άλλος λόγος ήταν ότι δεν υπήρχαν πια πολλοί επενδυτές και οι ομάδες άρχισαν να μπαίνουν σε μια τάξη και με τους οικονομοτεχνικούς κανόνες αλλά και τα χρέη που δεν είχαν πρόβλημα να φορτώνουν παλιά! Αλλά άρχισαν να γίνονται βραχνάς για την ίδια τους την ζωή των ανθρώπων που είχαν την ευθύνη των ΚΑΕ με εφορία,ΕΦΚΑ κτλ.. Και έτσι έγιναν προσεκτικοί και απέφευγαν τα έξοδα των αλλαγών (στις οποίες πληρώνεις και αποζημιώσεις)!

Φέτος στην Basket League έχουμε ήδη τρεις αλλαγές! Και πρόσφατα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας του Ολυμπιακού τόνισε ότι ακόμα και στην Ευρωλίγκα οι αλλαγές είναι καθημερινό φαινόμενο πια λόγω των απαιτήσεων.

Στην Ελλάδα ήδη ομάδες που έχουν ρίξει χρήμα έκαναν αλλαγή. Ο Πανιώνιος έλυσε την συνεργασία του με τον παλιό γνώριμο Παβίσεβιτς που είχαμε απορήσει πάντως πως επιλέχθηκε. Ανέλαβε από αυτή την εβδομάδα ο επίσης παλιός γνώριμος έμπειρος Ηλίας Ζούρος. Καλή επιλογή.

Ο Αρης που έχει επενδυτές έλυσε την συνεργασία με τον άπειρο σαν χεντ είχαμε επισημάνει, Σέρβο Κάραϊσιτς και έφερε τον Κροάτη Ιγκόρ Μίλισιτς που έχει κάνει έργο στην εθνική Πολωνίας! Εκπληξη η απόλυση Σιγάλα στον Ηρακλή μετά την ήττα από την ΑΕΚ και ενώ είχε αναλάβει πέρυσι τον Μάρτη την ομάδα στην Α2 και την ανέβασε!

Στην ουσία ο Σιγάλας πλήρωσε την ήττα εντός από την Μύκονο! Ενα ματς δηλαδή! Το 1/4 των ομάδων άλλαξε προπονητή σε τέσσερις αγωνιστικές!

