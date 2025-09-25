Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!

Στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος τραυμάτισε στο χέρι έναν 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (25/9) η Αστυνομία στα Γρεβενά.

Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η ξύστρα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

