Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»

26 Ιαν. 2026 13:07
Pelop News

Αισιόδοξη ότι η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ θα είναι καλύτερη με την επανέναρξη του πρωταθλήματος εμφανίστηκε η Σμαράγδα  Γροζοπούλου  η οποία μίλησε στην «ΠτΔ» για την προετοιμασία το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος.

Η νεαρή περιφερειακός τόνισε: «Ολοκληρώνουμε την περίοδο της προετοιμασίας μας και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις.  Έχουμε δουλέψει πολύ αυτό το διάστημα και μπαίνουμε στο πρωτάθλημα πιο έτοιμες και πιο προπονημένες. Πάμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος».

ΦΙΛΙΚΑ ΜΕ ΝΕΠ

Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία του ΝΟΠ κυλά με προπονήσεις και φιλικά προπονητικού χαρακτήρα με την συμπολίτισσα ΝΕΠ. Ενα φιλικό δόθηκε προχθές, ένα ακόμα θα δώσει μέσα στην εβδομάδα με τους δυο προπονητές να δίνουν χρόνο σε όλες και να δοκιμάζουν πρόσωπα και σχήματα. Στόχος της πατρινής ομάδας είναι να δώσει και ορισμένα δυνατά φιλικά με ομάδες της Αθήνας, με τον τεχνικό Βασίλη Κανελλόπουλο να είναι σε ανοιχτή γραμμή με ομάδες και σύντομα θα «κλειδώσουν» οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες.  Θυμίζουμε ότι στις προπονήσεις του ΝΟΠ συμμετέχουν όλες οι αθλήτριες εκτός από την Ράντονιτς η οποία θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η επεστράφη της έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Φεβρουαρίου.

Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
