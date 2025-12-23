Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με τα γαλλικά στρατεύματα και να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις με το κράτος του Κόλπου, καθώς η Γαλλία προσδοκά σε μεγαλύτερη συνεργασία στον αγώνα της κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος περνά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δίπλα στους Γάλλους στρατιώτες που υπηρετούν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το France 24 περισσότεροι από 900 Γάλλοι στρατιώτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τους οποίους θα μοιραστεί το χριστουγεννιάτικο γεύμα που έχουν ετοιμάσει οι σεφ του προεδρικού μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει γυμναστική μαζί με τους στρατιώτες, μπροστά από άρματα μάχης, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Macron made a surprise Christmas visit to French troops at Al Dhafra Air Base in the UAE, joining workouts and a holiday meal. pic.twitter.com/9bVaUyBgD6 — Clash Report (@clashreport) December 22, 2025

Ο Γάλλος ηγέτης, επιβεβαίωσε επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



