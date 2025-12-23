Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ

Γυμναστική για τον Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με Γάλλους στρατιώτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

23 Δεκ. 2025 9:49
Pelop News

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με τα γαλλικά στρατεύματα και να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις με το κράτος του Κόλπου, καθώς η Γαλλία προσδοκά σε μεγαλύτερη συνεργασία στον αγώνα της κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος περνά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δίπλα στους Γάλλους στρατιώτες που υπηρετούν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το France 24 περισσότεροι από 900 Γάλλοι στρατιώτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τους οποίους θα μοιραστεί το χριστουγεννιάτικο γεύμα που έχουν ετοιμάσει οι σεφ του προεδρικού μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει γυμναστική μαζί με τους στρατιώτες, μπροστά από άρματα μάχης, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος ηγέτης, επιβεβαίωσε επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

