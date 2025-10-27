Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!

Η αποκάλυψη της μητέρας: «Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω»

Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!
27 Οκτ. 2025 18:42
Pelop News

Μητέρα αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωσε όταν έπιασε την ενήλικη οικογενειακή της φίλη να κακοποιεί σεξουαλικά τον 10χρονο γιο της.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος

Η γυναίκα μιλώντας στη τηλεόραση, παρουσία του δικηγόρου της, ανέφερε ότι γνώριζε τη γυναίκα ηλικίας 27 ετών για περίπου δύο χρόνια.

«Εμπιστεύτηκα μια κοπέλα που ήξερα δύο χρόνια. Είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό της περιβάλλον, πολύ άσχημα πράγματα. Κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά και τον παππού της που έβαζε πορνό μπροστά της και αυνανιζόταν. Η ίδια τα έχει πει», είπε με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

Έτσι, όταν πριν λίγο καιρό η 27χρονη αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, η γυναίκα που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της.

«Έδειχνε πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όχι κάτι παράξενο… Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Το παράξενο περιστατικό
Περιγράφοντας τη συμβίωση με την 27χρονη, η μητέρα ανέφερε ότι δεν είδε κάποια περίεργη συμπεριφορά, με εξαίρεση ένα περιστατικό που ανέφερε η θεία της κατά τη διάρκεια επίσκεψης.

«Όταν ήρθε σπίτι μου, η θεία μου έφερε κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά και εγώ ήμουν σούπερ μάρκετ. Σε μια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και λέει “ρε συ, ο … γυμνός έξω στην αυλή;”. Ήρθα σπίτι, έβαλα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, κοίμησα τα παιδιά και είδα από την κάμερα κάποιες κινήσεις», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είδα τη γυναίκα να περνάει μπροστά από την κάμερα με το κινητό στο χέρι και να ανοίγει τη πόρτα για να μπει ο γιος μου», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια δικαιολογήθηκαν και οι δύο της, διαλύοντας κάθε ίχνος υποψίας.

Η αποκάλυψη της φρίκης
Λίγες μέρες αργότερα, την επισκέφθηκε πάλι η θεία της και κάποια στιγμή η γυναίκα φώναξε τον 10χρονο γιο της, αλλά χωρίς απάντηση.

Τότε, έτυχε να θέλει να κάνει την ανάγκη της, οπότε κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα. Το μπάνιο όμως, συνδέεται με πόρτα με την αυλή του σπιτιού.

«Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω», είπε, περιγράφοντας τον τρόμο.

«Η πρώτη σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα. Έβγαλα το παιδί μου, έκλεισα την πόρτα και δεν θυμάμαι τι της έκανα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ήδη έχει πάει στο Αστυνομικό Τμήμα με τις αρχές να συλλαμβάνουν την 27χρονη. Επίσης, σημείωσε ότι εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι, αποκαλύφθηκε πως η γυναίκα βίαζε για περίπου ένα μήνα το 10χρονο παιδί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:47 Ανάλυση: Τι σημαίνει η αγορά Eurofighter από την Τουρκία
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
19:25 Η Πάτρα του ’40, μια πόλη που έμαθε να αντέχει
19:18 Γαλάτσι: Μεγάλη ανησυχία, αυτός είναι ο 29χρονος που εξαφανίστηκε
19:12 Έβγαλε πιστόλι σε μπαρ και απείλησε γυναίκα, συνελήφθη!
19:05 «Hotel και food management» με βάση το Αίγιο: Θα γίνει ξανά μια ακαδημαϊκή πόλη
18:53 «Την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», μαρτυρίες σοκ για την 40χρονη στο Κορωπί
18:42 Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!
18:33 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος
18:25 Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter
18:15 Η διαρροή 180 εκατ. κωδικών πρόσβασης χρηστών της Gmail, πως θα ανακαλύψετε εάν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας
18:05 «Καμπανάκι» του ΔΝΤ για το χρέος των ΗΠΑ-Ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα
18:03 Ο λαϊκισμός επιβάλλει καθημερινά τη δημόσια συζήτηση!
17:57 Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ
17:56 Στην Άγκυρα ο Στάρμερ, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν
17:52 Τραμπ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, το αποκάλυψε ο ίδιος, αλλά δεν είπε τον λόγο
17:47 Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο
17:45 Γιατί συναντήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στη Μαδρίτη ο Δ. Γιαννόπουλος;
17:37 Τι είπε η Ράνια Τζίμα για την κόρη της
17:35 «Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», μεγάλη ανησυχία για βεντέτα στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ