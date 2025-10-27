Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!

Μητέρα αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωσε όταν έπιασε την ενήλικη οικογενειακή της φίλη να κακοποιεί σεξουαλικά τον 10χρονο γιο της.

Η γυναίκα μιλώντας στη τηλεόραση, παρουσία του δικηγόρου της, ανέφερε ότι γνώριζε τη γυναίκα ηλικίας 27 ετών για περίπου δύο χρόνια.

«Εμπιστεύτηκα μια κοπέλα που ήξερα δύο χρόνια. Είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό της περιβάλλον, πολύ άσχημα πράγματα. Κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά και τον παππού της που έβαζε πορνό μπροστά της και αυνανιζόταν. Η ίδια τα έχει πει», είπε με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

Έτσι, όταν πριν λίγο καιρό η 27χρονη αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, η γυναίκα που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της.

«Έδειχνε πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όχι κάτι παράξενο… Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Το παράξενο περιστατικό

Περιγράφοντας τη συμβίωση με την 27χρονη, η μητέρα ανέφερε ότι δεν είδε κάποια περίεργη συμπεριφορά, με εξαίρεση ένα περιστατικό που ανέφερε η θεία της κατά τη διάρκεια επίσκεψης.

«Όταν ήρθε σπίτι μου, η θεία μου έφερε κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά και εγώ ήμουν σούπερ μάρκετ. Σε μια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και λέει “ρε συ, ο … γυμνός έξω στην αυλή;”. Ήρθα σπίτι, έβαλα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, κοίμησα τα παιδιά και είδα από την κάμερα κάποιες κινήσεις», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είδα τη γυναίκα να περνάει μπροστά από την κάμερα με το κινητό στο χέρι και να ανοίγει τη πόρτα για να μπει ο γιος μου», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια δικαιολογήθηκαν και οι δύο της, διαλύοντας κάθε ίχνος υποψίας.

Η αποκάλυψη της φρίκης

Λίγες μέρες αργότερα, την επισκέφθηκε πάλι η θεία της και κάποια στιγμή η γυναίκα φώναξε τον 10χρονο γιο της, αλλά χωρίς απάντηση.

Τότε, έτυχε να θέλει να κάνει την ανάγκη της, οπότε κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα. Το μπάνιο όμως, συνδέεται με πόρτα με την αυλή του σπιτιού.

«Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω», είπε, περιγράφοντας τον τρόμο.

«Η πρώτη σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα. Έβγαλα το παιδί μου, έκλεισα την πόρτα και δεν θυμάμαι τι της έκανα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ήδη έχει πάει στο Αστυνομικό Τμήμα με τις αρχές να συλλαμβάνουν την 27χρονη. Επίσης, σημείωσε ότι εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι, αποκαλύφθηκε πως η γυναίκα βίαζε για περίπου ένα μήνα το 10χρονο παιδί.

