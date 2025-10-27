ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος

Στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ τρεις νέες προφυλακίσεις κατηγορουμένων αποφάσισαν σήμερα (27/10/2025) ανακριτής και εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Πλέον ο συνολικός αριθμός των κατηγορούμενων που προφυλακίστηκαν για την συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχεται σε 13.

Συνολικά 37 άτομα εμπλέκονται σε αυτή τη νέα, μεγάλη, δικογραφία και πλέον απομένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολογίας ενός κατηγορουμένου ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο συγκεκριμένος άνδρας νοσηλεύεται και για το λόγο αυτό ανακριτής και εισαγγελέας θα τον επισκεφθούν στο νοσοκομείο και θα λάβουν εκεί την απολογία του.

Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 κατηγορούμενων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ισχυρισμοί

Τώρα, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας (οι κατηγορούμενοι οδηγούνταν κατά ομάδες στο ανακριτικό γραφείο από την περασμένη Παρασκευή) προφυλακίστηκε το πρωί κατηγορούμενος ο οποίος δήλωσε περιστασιακά απασχολούμενος. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία. Λίγο αργότερα προφυλακιστέοι κρίθηκαν και δύο ακόμη κατηγορούμενοι.

Αντίθετα, σήμερα, μεταξύ άλλων, κατηγορούμενων, ελεύθερος αφέθηκε ο λογιστής που φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχαν έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις» ισχυρίστηκε, κατά πληροφορίες, στον ανακριτή ο εν λόγω κατηγορούμενος.

Ακόμη, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης (ο οποίος έχει προφυλακιστεί). Ενώπιον του ανακριτή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε: «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά».

Ακόμη άλλος κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση και φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή: «Κατηγορούμαι άδικα, επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπαίτιοι. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς του taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Μου διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα».

Άλλος κατηγορούμενος, επαγγελματίας αγρότης στη Πέλλα, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ψευδώς στοιχεία για εκτάσεις που υποτίθεται ότι μίσθωνε, φέρεται να είπε στη δική του απολογία στον ανακριτή: «Εδώ και 40 χρόνια καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη. Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων – εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη».

