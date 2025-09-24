Γυρίζει ο καιρός: Ηλιοφάνεια τώρα, ισχυρή κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο – Kεραυνοί, χαλάζι, πλημμυρικά φαινόμενα

Καλοκαιρία με ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες που αγγίζουν τοπικά τους 32 βαθμούς επικρατεί σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, σε όλη τη χώρα. Ο καιρός θυμίζει περισσότερο Ιούλιο παρά φθινόπωρο, με τις συνθήκες να ευνοούν τις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η εικόνα αυτή θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά από αύριο Πέμπτη. Αναμένονται περισσότερες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια, τοπικές βροχές, αλλά και ενίσχυση των βοριάδων, οι οποίοι θα κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο.

Την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, ενώ θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας το πέρασμα από το φθινοπωρινό σκηνικό σε πιο χειμερινές καταστάσεις.

Η ουσιαστική μεταβολή θα έρθει από το Σάββατο το απόγευμα, όταν βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τα δυτικά θα επηρεάσει αρχικά το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε αρκετές περιοχές θα συνοδευτούν από κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Κυριακή, ενώ υπάρχει πιθανότητα να διαρκέσουν και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.





Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί ότι το κύμα κακοκαιρίας θα είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς θα συμπέσει με την παρουσία ισχυρών βοριάδων, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν στο Αιγαίο ακόμη και επίπεδα θυέλλης. Αντίστοιχα, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, επισημαίνει ότι σήμερα οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τοπικά έως 32 βαθμούς, όμως από το Σάββατο η πτώση θα είναι αισθητή και την Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 10–12 βαθμούς.





Στην Αττική σήμερα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς, όμως από την Παρασκευή και το Σάββατο οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, έως 29 βαθμούς, με την αλλαγή να ξεκινά από αύριο με περισσότερες νεφώσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι η κακοκαιρία θα επεκταθεί από το Σάββατο προς το Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά, ενώ την Κυριακή θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, φέρνοντας έντονες βροχές και καταιγίδες, με κινδύνους για πλημμυρικά επεισόδια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ (25/9)

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (26/9)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (27/9)

Στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα. Στο Ιόνιο και στην Κρήτη από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (28/9)

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



