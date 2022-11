H διεθνής βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη έρχεται στην Πάτρα

Ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι θα παρουσιάσει η βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη με το σχήμα της την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στο Notos bar στην Πάτρα και το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο Jazzet Music Hall στο Χαϊδάρι.

Η έμπνευση της πηγάζει από τον σεβασμό της προς αυτούς που ενάντια σε όλα, αντιμετωπίζουν έναν σθεναρό αντίπαλο υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, τις πεποιθήσεις και τα δικαιώματα τους.

Η Μανουσάκη αναμιγνύει εικόνες από παραδοσιακές Κρητικές μελωδίες, με εξάρσεις Νεοϋορκέζικης τζαζ και μουσικά στοιχεία της Μέσης Ανατολής, καθώς παρουσιάζει καινούριες και παλιές συνθέσεις της που γράφτηκαν μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης.

Οι διακεκριμένοι και πολυπολιτισμικοί μουσικοί της, δίνουν το δικό τους χρώμα στις συνθέσεις της.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί μια ηχητική γιορτή έντονων, δραματικών και ξεσηκωτικών ήχων από τη μια, καθώς και εκφραστικών και μελαγχολικών μελωδιών από την άλλη.

Ο στόχος της Μαρίας Μανουσάκη είναι να μας παρουσιάσει την Κρητική μουσική με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν παγκόσμια.

Βιολί – Μαρία Μανουσάκη

Πιάνο – Δημήτρης Βερτινόγλου

Μπάσο – Μιχάλης Ευδαίμων

Κρουστά – Αλέκος Ρούπας

Λίγα λόγια για την Μαρία Μανουσάκη

Γεννημένη στην Νότια Αφρική, μεγαλωμένη στην Αθήνα και από το 2012 εγκατεστημένη στη Νέα Υόρκη, η βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη είναι μια μουσικός με διεθνή παρουσία στο χώρο της Jazz και World Μουσικής.

Η Μαρία έχει παρουσιάσει την μουσική της σε πολλά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Κάποιες από τις εμφανίσεις της συμπεριλαμβάνουν το:

Perth Concert Hall Αυστραλία, Frank Sinatra School of The Arts New York, Jazz Unterfahrt Γερμανία, Niarchos Cultural Foundation, MoMA Museum of Modern Arts,

Cornelia Jazz club NYC, Jazz lounge Cologne, Behive Boston, Cretan World Music Festival, Zakynthos Jazz Festival, Mediterranean jazz festival New York και πολλά άλλα.

Ηχογράφησε τους δύο δίσκους της, με έντονα κρητικά ακούσματα, το “Sole Voyage” το 2016 και το “Hidden Trails” το 2018 στην Νέα Υόρκη με καταξιωμένους μουσικούς. Το πρώτο άλμπουμ κέρδισε το βραβείο καλύτερου jazz άλμπουμ Αμερικής από το “The Akademia Music Awards”

Κάποιες μουσικές συνεργασίες είναι: Shai Maestro, Ron Afiff,

Jean Michel Pilc, Gilad Hexelman, Petros Klampanis, Panayiotis Andreou, Tamer Pirnabasi, John Hadfield, Ziv Ravich, Christos Rafailidis, Thana Alexa, Kristian Randalu, Bodek Jankes, Guy Mintus, Haig Yazdjian,

Η Μαρία Μανουσάκη, σπούδασε με υποτροφία στο Berklee College of Music της Βοστώνης το 2000, από το οποίο αποφοίτησε με διάκριση.

Από το 2014 διοργανώνει το Cretan World Μusic Festival στα Χανιά κάθε καλοκαίρι, με καλεσμένους παγκοσμίως φήμης μουσικούς από τον χώρο της τζαζ και της ethnic μουσικής. Συγχρόνως είναι και η συνδιοργανώτρια του Vlatos jazz, μια μουσική σκηνή που πραγματοποιείται σε ένα μακρινό χωριό της Κισσάμου στην Κρήτη.