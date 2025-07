«Κύμα» ψύχους με 15 νεκρούς στην Αργεντινή

Μπορεί οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να «ψήνονται» λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ωστόσο την ίδια ώρα ένα πρωτοφανές κύμα ψύχους πλήττει την Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων και αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να θέσουν περιορισμούς στη χρήση του φυσικού αερίου και να δημιουργήσουν έκτακτα καταλύματα.

Μια μάζα πολικού αέρα από την Ανταρκτική επηρεάζει την περιοχή, ρίχνοντας τη θερμοκρασία πολύ κάτω από τους 0° Κελσίου σε αυτές τις τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Στην Αργεντινή τουλάχιστον εννέα άστεγοι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του ψύχους αυτόν τον χειμώνα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Proyecto 7.

Στο Μπουένος Άιρες η θερμοκρασία έπεσε στον -1,9° Κελσίου την Τετάρτη, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 34 χρόνια. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν λόγω της μεγάλης ζήτησης άφησαν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 24 ώρες σε κάποιες περιοχές.

Εξάλλου χιόνι έχει καλύψει τις παραλίες της Αργεντινής στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ στη μικρή κοινότητα Μακιντσάο της Παταγονίας η θερμοκρασία έπεσε την Τρίτη στους -18° Κελσίου.

Several truck drivers are stranded by a brutal wave of polar cold on the border between Chile and Argentina. pic.twitter.com/BXJZPm3mRG

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 2, 2025