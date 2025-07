Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολλές και σημαντικές δράσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

Γιατί να επιλέξεις να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών; «Πανεπιστήμιο Πατρών – η σωστή επιλογή»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τους μαθητές και μαθήτριες που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και τις οικογένειές τους που τους στήριξαν στο δύσκολο αυτό ταξίδι.

Τώρα που πλησιάζει η ώρα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες να εξερευνήσουν τις επιλογές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών και να επιλέξουν ένα δρόμο γνώσης, δημιουργικότητας και προοπτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Πανεπιστημίου Πατρών για τις σπουδές των νέων φοιτητών μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/giati-na-spoudaseis-sto-panepistimio-patron-panepistimio-patron-i-sosti-epilogi/

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 11 Πανεπιστημίων από το Βιετνάμ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Δευτέρα 30/6/2025 και την Τρίτη 1/7/2025 επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών 20μελής αντιπροσωπεία από 11 Πανεπιστήμια και Οργανισμούς του Βιετνάμ. Ειδικότερα, στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και διοικητικά στελέχη από τα ακόλουθα Ιδρύματα:

Cân Tho University,

National Agency for Information and Statistics,

Agence universitaire de la Francophonie,

University of Hanoi,

Higher School of Transport and Communication,

International Francophone Institute – UNV Hanoi,

Polytechnic School – University of Danang,

University of Economics, Ho Chi Minh City,

Nông Lâm University – Ho Chi Minh City,

Nguyên Tât Thành University,

University of Education, Ho Chi Minh City

Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών (τύπου e-Class & Moodle), Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, τα μέλη της αντιπροσωπείας συμμετείχαν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Πρύτανη κ. Χρήστο Ι. Μπούρα, Καθηγητή, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών κ. Ιωάννη Α. Βενέτη, Καθηγητή και το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, κ. Βασίλειο Ι. Κόμη, Καθηγητή.

Παράλληλα, κατά την επίσκεψή τους οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Α) Σεμινάριο στο ΚΕΔΙΜΑ από τον υπεύθυνο Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραλή.

Β) Επίσκεψη / ενημέρωση στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών από το ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης.

Γ) Σεμινάριο για τις ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών από το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Δ) Σεμινάριο για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των πλατφορμών διδασκαλίας και μάθησης e-Class & Moodle από ερευνήτριες της Ομάδας «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του ΤΕΕΑΠΗ.

Ε) Επίσκεψη στο ΙΤΥΕ Διόφαντος και ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Σερπάνο, Καθηγητή.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου από τον κ. Παναγιώτη-Ευγένιο Λούκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Γέφυρας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η επίσκεψη υποστηρίζεται από το Έργο «Accelerating the development of the digital ecosystem in Vietnamese higher education (ACCEES)» με επιστημονικό υπεύθυνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών τον Kαθηγητή του ΤΕΕΑΠΗ Β. Κόμη.

Προκήρυξη Υποτροφιών «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2025-2026 συνεχίζεται για 16η συνεχή χρονιά ο θεσμός των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες, τις αιτήσεις καθώς και τις προϋποθέσεις μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prokiryxi-ypotrofion-andreas-mentzelopoulos-gia-spoudes-sto-panepistimio-patron-akadimaikou-etous-2025-2026/

Η υποβολή των αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025.

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στην ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Εσωτερικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση: Θεσμοθέτηση, Εφαρμογή, Προοπτική»

Έπειτα από πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργανώθηκε την Πέμπτη 26-06-2025 στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, στην Αθήνα, με θέμα «Ο Εσωτερικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση: Θεσμοθέτηση – Εφαρμογή – Προοπτική».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση της «Έκθεσης για την εφαρμογή του Μέρους Α΄ του ν. 4795/2021 σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς του Δημόσιου Τομέα», η οποία εκπονήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στον καθοριστικό ρόλο των επικεφαλής των φορέων που υποστήριξαν τον Εσωτερικό Έλεγχο, καθώς και στην ανάδειξη του έργου που έχει επιτελεστεί από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της αποστολής τους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στη Θεματική Ενότητα 3: «Εσωτερικός Έλεγχος σε πρώτο πρόσωπο: όσα αντιμετωπίσαμε, όσα πετύχαμε και όσα προσδοκούμε» και εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, κα Μαρία Κότσαρη.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στην συγκεκριμένη Ημερίδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στον ιστό της διακυβέρνησής του αλλά και τη συμβολή του με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του. https://aead.gr/education/draseis-evesthitopoiisis/hmerida-esoterikos-elegxos-dimosia-dioikhsh

Ίδρυμα Τοπάλη | Εγκαίνια φωτογραφικής Έκθεσης και παρουσίαση του ομότιτλου Λευκώματος «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ – Τα χρόνια της ελπίδας» του Robert McCabe | 04.07.2025

Η προγραμματισμένη έκθεση φωτογραφίας «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ -Τα χρόνια της ελπίδας» του Αμερικανού φιλέλληνα φωτογράφου Robert McCabe που διοργανώνει το Ίδρυμα Τοπάλη, σε συνδιοργάνωση με το Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όπως και η παρουσίαση του ομότιτλου Λευκώματος ‘Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ-ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (εκδόσεις Πατάκη), θα πραγματοποιηθούν στις 4 Ιουλίου στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.

Κατά την παρουσίαση του Λευκώματος στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, τον κ. ΜcCabe θα πλαισιώσουν οι 2 συγγραφείς των κειμένων της εν λόγω έκδοσης, ο Καθηγητής του Χάρβαρντ και πρόεδρος της έδρας νεοελληνικών σπουδών ”Γιώργος Σεφέρης”, Παναγιώτης Ροΐλός , η έγκριτη δημοσιογράφος Κατερίνα Λυμπεροπούλου καθώς και ο Κώστας Ιωαννίδης αν. Καθηγητής θεωρίας και κριτικής της τέχνης στην ΑΣΚΤ. Η έκθεση η οποία θα εμπλουτιστεί με μία σύγχρονη εικαστική δημιουργία του Πατρινού δημιουργού Γιάννη Παπαδόπουλου, θα περιλαμβάνει εκτός από τις φωτογραφίες, μερικές εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά και προσωπικά αντικείμενα του R. McCabe.

