H επικίνδυνη Ρωσία του Πούτιν

Ο Πούτιν μετατρέπει γοργά τη Ρωσία σε ένα πολεμικό κράτος. Το κάνει ελέγχοντας ασφυκτικά την κοινωνία, με φυλακίσεις, διώξεις, 24ωρη προπαγάνδα από τα ΜΜΕ και πλέον μέσα από την εκπαίδευση στα σχολεία.

Για πρώτη φορά, η στρατιωτική εκπαίδευση και τα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο έχουν ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα της Ρωσίας, από τις μικρότερες τάξεις. Στα σχολεία, γίνεται εκπαίδευση και χρήση όπλων. Οι έφηβοι μαθαίνουν στρατιωτική πειθαρχία, στρατιωτική ιστορία και πώς να συναρμολογούν Καλάσνικοφ και να χειρίζονται drones.

Τα ιστορικά σχολικά βιβλία που παρουσιάζουν τη Δύση ως εχθρό της Ρωσίας και την Ουκρανία ως μαριονέτα της θα κυκλοφορήσουν σύντομα για τις μικρότερες τάξεις, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εκτός των σχολικών αιθουσών, το υπουργείο Αμυνας διαθέτει έναν στρατό νέων, με 1,85 εκατ. μέλη ηλικίας 8 έως 18 ετών!

Την ίδια ώρα η Ρωσία επιτίθεται πια στην Ευρώπη με τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Καταγράφονται καθημερινές εισβολές με drones επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, ζημιές σε υποβρύχια καλώδια και αγωγούς σε ευρωπαϊκούς υδάτινους δρόμους.

Ύποπτες πυρκαγιές και εκρήξεις έχουν σημειωθεί κατά μήκος των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και σε εγκαταστάσεις, αλλά και σε εμπορικά κέντρα. Οι Ρώσοι χάκερ επίσης ενισχύουν τις ανησυχητικές ειδήσεις σε χώρες της Ευρώπη, επιδιώκοντας να υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη. Το κάνουν με κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Στην ίδια την Ευρώπη, παρατηρείται πια μια αύξηση των φιλορώσων, που προωθούν μια θετική εικόνα της Ρωσίας.

Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ καμία χώρα ποτέ δεν απείλησε τη Ρωσία, ούτε διεκδίκησε ένα μέτρο γης. Συμβαίνουν διότι ο πολεμοχαρής Πούτιν αν και έχει στην Ουκρανία 1.000.000 νεκρούς, ονειρεύεται να ανασυγκροτήσει την Σοβιετική Ενωση. Ή απλώς, έχει μένος κατά της Δύσης και των Δημοκρατιών.

Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχει ορατό τέλος και αναστατώνει κοινωνίες που είχαν βρει ισορροπίες και λειτουργούσαν ανθρώπινα όπως αυτές της Ευρώπης.

