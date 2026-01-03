H Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ

Η Φενέρμπαχτσε κατέβαλε στην ΑΕΚ το ποσό το οποίο ήταν απαιτητό -από το συμβόλαιο που είχε με την Ένωση- για να μπορέσει να μετακομίσει ο 29χρονος Γκαμπονέζος σέντερ σε ομάδα της Euroleague.

03 Ιαν. 2026 15:24
Pelop News

Επισημοποιήθηκε η απόκτησή του από την ΑΕΚ. Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Κρις Σίλβα, για συμβόλαιο 1+1 έτους.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Σίλβα διακρίνεται για την υψηλή ενέργεια, το ένστικτο στα ριμπάουντ, στην άμυνα κάτω από τη ρακέτα και τα μπλοκ.

 

Ο Κρις Σίλβα είχε μέσο όρο σε πέντε αγώνες με την Ένωση στο Basketball Champions League 14,8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 21 μονάδες αξιολόγησης, ενώ στην Greek Basketball League μέτρησε 16,2 πόντους και 7,4 ριμπάουντ.

