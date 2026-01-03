H Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ
Η Φενέρμπαχτσε κατέβαλε στην ΑΕΚ το ποσό το οποίο ήταν απαιτητό -από το συμβόλαιο που είχε με την Ένωση- για να μπορέσει να μετακομίσει ο 29χρονος Γκαμπονέζος σέντερ σε ομάδα της Euroleague.
Επισημοποιήθηκε η απόκτησή του από την ΑΕΚ. Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Κρις Σίλβα, για συμβόλαιο 1+1 έτους.
Η Φενέρμπαχτσε κατέβαλε στην ΑΕΚ το ποσό το οποίο ήταν απαιτητό -από το συμβόλαιο που είχε με την Ένωση- για να μπορέσει να μετακομίσει ο 29χρονος Γκαμπονέζος σέντερ σε ομάδα της Euroleague.
Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Σίλβα διακρίνεται για την υψηλή ενέργεια, το ένστικτο στα ριμπάουντ, στην άμυνα κάτω από τη ρακέτα και τα μπλοκ.
Ο Κρις Σίλβα είχε μέσο όρο σε πέντε αγώνες με την Ένωση στο Basketball Champions League 14,8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 21 μονάδες αξιολόγησης, ενώ στην Greek Basketball League μέτρησε 16,2 πόντους και 7,4 ριμπάουντ.
Chris Silva Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️
👉 https://t.co/q2epry4xnj pic.twitter.com/xwno5M9EXe
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 3, 2026
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News