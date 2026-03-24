H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24 Μαρ. 2026 15:34
Pelop News

  • Εντάχθηκαν οι πρώτοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
  •  Το Πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης και διαμορφώνει στελέχη που θα συμβάλουν ενεργά στις ενεργειακές εξελίξεις
  • Θα λάβουν μέρος σε σημαντικά projects, που αφορούν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες

Η HELLENiQ ENERGY υποδέχεται τους πρώτους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Απασχόλησης “Empowering Future Leaders, το οποίο θα υλοποιείται κάθε χρόνο προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των μελλοντικών στελεχών που θα στηρίξουν τον ευρύ μετασχηματισμό του Ομίλου.

Πρόκειται για νέους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ανάμεσά τους Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, καθώς και απόφοιτοι Λογιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η επιλογή τους έγινε ύστερα από την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης και, πλέον, εντάσσονται στην HELLENiQ ENERGY για να ξεκινήσουν μια οργανωμένη διαδρομή επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου, υπογράμμισε: «Το “Empowering Future Leaders” δημιουργήθηκε για να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης και να διαμορφώσει τα στελέχη που θα συμβάλουν ενεργά στο ενεργειακό μέλλον του Ομίλου μας, αλλά και του κλάδου. Με χαρά καλωσορίζω στην ισχυρή ομάδα της HELLENiQ ENERGY τους 18 νέους συναδέλφους και είμαι σίγουρος ότι η πορεία τους εδώ θα προσφέρει σε εκείνους σημαντικές νέες ευκαιρίες και σε εμάς την προοπτική ανάπτυξης νέων ηγετικών στελεχών.»

Το «Empowering Future Leaders» αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης νέων πτυχιούχων, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με το ευρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα του Ομίλου, καθώς θα απασχοληθούν σε εταιρείες όπως η HELLENiQ Petroleum, η HELLENiQ Renewables και η ΕΚΟ.

Στην πολύτιμη εμπειρία και τις υψηλές δεξιότητες των υφιστάμενων εργαζομένων που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια την ανοδική πορεία της HELLENiQ ENERGY, οι νέοι προσληφθέντες έρχονται να προσθέσουν τη σύγχρονη γνώση και τον δικό τους ενθουσιασμό. Αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους, θα μπορέσουν να αναδειχθούν επαγγελματικά, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, δημιουργίας και συνεχούς εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, θα εργαστούν σε έργα που συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών και μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία των στελεχών  Ανθρώπινου Δυναμικού με τις επιχειρησιακές και επιτελικές μονάδες. Περισσότερα από 30 στελέχη συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης, στην επιλογή των υποψηφίων και στο σχεδιασμό των έργων και των θέσεων τοποθέτησης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίσθηκε η άμεση σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις πραγματικές ανάγκες και τα στρατηγικά έργα της HELLENiQ ENERGY.

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

1_ Ομαδική φωτογραφία: Η πρώτη γενιά Empowering Future Leaders, μαζί με τον κ. Αλέξανδρο Τζαδήμα, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY και στελέχη της Εταιρείας.

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

2_ Νέοι επαγγελματίες, σε βιομηχανικούς χώρους όπου η θεωρία γίνεται πράξη

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

3_ Στιγμιότυπο στο περιθώριο της εκδήλωσης υποδοχής των αποφοίτων

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

4_Οι νέοι προσληφθέντες παρακολουθούν ενημερωτική συνεδρία

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

5_Οι Empowering Future Leaders στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της HELLENiQ ENERGY

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
