H καρδιά της Πάτρας χτυπά δυνατά και στον αθλητισμό

19 Οκτ. 2025 17:58
Pelop News

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου, για μια ακόμα φορά η Πλατεία Γεωργίου μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο αθλητικό πάρτι μέσα από το Street Sports Festival by PLAYSPORTS, μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στη χαρά του παιχνιδιού!

Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ και Ποδοβόλεϊ σε ένα διήμερο γεμάτο δράση, χαμόγελα και δυνατή μουσική! Αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, να γνωρίσουν τα αθλήματα, να διασκεδάσουν και να ζήσουν αξέχαστες στιγμές μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση.

Παράλληλα, μουσική, happenings και εκπλήξεις θα κρατήσουν τον παλμό ψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, γιατί το Street Sports Festival δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση, είναι εμπειρία!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων.

 
