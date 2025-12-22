H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ

Αυτή τη φορά τη συνόδευε ο γιος της Ρόναν Άντονι Βιλένσι

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ
22 Δεκ. 2025 22:55
Pelop News

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες για δεύτερη φορά η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θέλησε να διασκέδασε στα μπουζούκια. Μάλιστα και αυτή τη φορά επέλεξε να επισκεφθεί το νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τη Δέσποινα Βανδή. Μάλιστα, είχε στο πλευρό της και τον μονάκριβο γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι, τον οποίο έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι. Μητέρα και γιος, ο οποίος συνοδευόταν από μία ξανθιά κοπέλα, κατέφθασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο (20-21.12.2025) στο γνωστό κέντρο της Αθήνας, συνοδεία της ασφάλειας της ισχυρής κυρίας των ΗΠΑ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ ήταν κομψή και απλή σε αυτή τη δημόσια έξοδό της, επιλέγοντας ένα total black σύνολο που ταίριαζε άψογα στη σιλουέτα της.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025), που ήταν η πρεμιέρα του σχήματος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πάλι εκεί και διασκέδαζε μαζί με τη Μαριάννα Λάτση, που είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Επίσης, πρόσφατα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό Grace που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Μας είχαν πει ότι μπορεί να μη μιλούσε ποτέ κανονικά και σήμερα μιλάει τρεις γλώσσες», ο Δημήτρης Παπανικολάου για την κόρη του, που διαγνώστηκε με αυτισμό
23:39 «Ζύγισα τους παίκτες, αν κάποιος πάρει τρία κιλά στις γιορτές δεν θα παίξει με τη Νότιγχαμ», δήλωση έπος από Γκουαρδιόλα!
23:19 Πάτρα: Πολεμική επίθεση σε 25χρονο με ρόπαλα και γροθιές!
22:55 H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ
22:45 Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς επέστρεψε στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου
22:25 ΗΣΑΠ: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια
22:19 Χαζάπης στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα αγαπά την πυγμαχία, έχουμε αγαστή συνεργασία»
22:15 Αγρότες: Με μπλόκα θα ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, τι ισχύει, πώς έχουν τα δεδομένα. Καταγγελία κατά της κυβέρνησης
22:05 Αποκάλυψη Μπάλντουιν: Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει όταν του απαγγέλθηκαν για δεύτερη φορά κατηγορίες για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς
21:55 Ο Λεβαδειακός του πρώην της Παναχαϊκής στο +6 από τον Παναθηναϊκό
21:50 Φρικιαστικό έγκλημα, δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του με ψαλίδι γιατί πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Τραμπ: Καρατομεί πάνω από 20 πρέσβεις των ΗΠΑ που είχαν διοριστεί επί Μπάιντεν
21:30 Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του!
21:21 ΠΣΑΤ: Προπονητής της χρονιάς ο Χάρης Παυλίδης
21:11 «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 1.000 παραβάσεις στην Ελλάδα σε μία εβδομάδα
21:00 ΠΣΑΤ: Η Εθνική πόλο Γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025!
20:51 Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ
20:41 ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς
20:31 Φινλανδία: Αυξάνει το όριο ηλικίας των εφέδρων στα 65 έτη!
20:21 ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ