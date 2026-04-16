H Λέσβος σε κατάσταση συναγερμού: Ο Σχοινάς καλεί εσπευσμένα κτηνοτρόφους και τυροκόμους για τον αφθώδη πυρετό

Σε φάση αυξημένης επιφυλακής περνά η διαχείριση της κρίσης στη Λέσβο, καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς προχωρά σε επείγουσα συνάντηση με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων του νησιού, στον απόηχο της ανησυχίας που έχει προκαλέσει η εξέλιξη των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η πρόσκληση ανακοινώθηκε επίσημα από το υπουργείο και αποτυπώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η κατάσταση.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στις 11:00, στο υπουργείο, με βασικό στόχο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τα έως τώρα δεδομένα και να διαμορφωθεί κοινή γραμμή ενεργειών για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Λέσβο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το θέμα παραμένει ανοιχτό και εξαιρετικά κρίσιμο για την τοπική κτηνοτροφία και την παραγωγική δραστηριότητα του νησιού.

Η πίεση είναι ήδη αισθητή, καθώς το ίδιο το υπουργείο είχε ενημερώσει στις 3 Απριλίου ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο είχαν φτάσει τα 20, ενώ δύο νέα κρούσματα είχαν καταγραφεί σε τέσσερις εκτροφές. Λίγες ημέρες νωρίτερα, την 1η Απριλίου, το ΥΠΑΑΤ είχε ανακοινώσει ότι στη Λέσβο βρίσκονταν υπό κλινική επιτήρηση 180 εκτροφές, ενώ είχαν εξεταστεί 6.331 δείγματα μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το υπουργείο έχει ήδη λάβει και άλλα μέτρα για την επιζωοτία, καθώς στις 6 Απριλίου ανακοίνωσε έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζωονόσων, επεκτείνοντας τις σχετικές ρυθμίσεις και για τον αφθώδη πυρετό. Παράλληλα, στις 14 Απριλίου ο υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης είχε αναφερθεί σε άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις της νόσου, δείχνοντας ότι η υπόθεση έχει περάσει πλέον σε καθαρά κρίσιμο επίπεδο για τον πρωτογενή τομέα.

Η αυριανή συνάντηση αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο επειδή γίνεται σε επείγουσες συνθήκες, αλλά και επειδή καλείται να δώσει πρακτικές απαντήσεις σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η παρακολούθηση της υγειονομικής εικόνας, αλλά και το πώς θα οργανωθεί η επόμενη μέρα για τους παραγωγούς και τη μεταποίηση στο νησί.

