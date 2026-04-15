Στήριξη από την Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο – Μήνυμα συμμόρφωσης στα μέτρα

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα για τη διαχείριση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο έστειλε η Κομισιόν, μέσα από τη συνάντηση που είχε ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βέρχελι, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η ευρωπαϊκή πλευρά εμφανίζεται να στηρίζει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί από τις ελληνικές αρχές, σε μια περίοδο που η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ζωονόσου παραμένει έντονη στο νησί.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι μόνο η άμεση και αυστηρή εφαρμογή μέτρων μπορεί να αποτρέψει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για την παραγωγή, αλλά και συνολικά για την οικονομική και κοινωνική ζωή της υπαίθρου. Με αυτόν τον τρόπο, η Κομισιόν έδωσε έμφαση στην ανάγκη ταχείας αντίδρασης απέναντι σε μια κρίση που απειλεί έναν κρίσιμο πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο Όλιβερ Βέρχελι απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν χωρίς παρεκκλίσεις τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα ελήφθησαν άμεσα ακριβώς για να περιοριστεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Το μήνυμα αυτό αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα σε μια συγκυρία όπου η πίεση προς τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου είναι ήδη ισχυρή και η αγωνία των παραγωγών μεγάλη.

Η ευρωπαϊκή στήριξη έρχεται ενώ η Λέσβος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης εξαιτίας των επιπτώσεων της νόσου στην κτηνοτροφία και στις συναφείς δραστηριότητες του νησιού. Το βάρος πλέον πέφτει στην αυστηρή εφαρμογή των περιορισμών και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

