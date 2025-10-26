Halloween στην Πάτρα: Η «Ημέρα των Φαντασμάτων» επιστρέφει, πώς να γιορτάσετε την πιο… τρομακτική βραδιά

Η πόλη μπαίνει σε ρυθμούς Halloween με διακόσμηση, θεματικά μενού και spooky εμπειρίες. Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, η 2η παρέλαση φαντασμάτων με μουσική, μεταμφιέσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

26 Οκτ. 2025 10:45
Pelop News

Η πιο τρομακτικά διασκεδαστική γιορτή του χρόνου πλησιάζει — και η Πάτρα φορά τα μαύρα της! Αν λατρεύεις τα creepy σκηνικά, τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και τις θεματικές εμπειρίες που συνοδεύουν το Halloween, τότε η στιγμή φτάνει…

Τα τελευταία χρόνια, το Halloween έχει καθιερωθεί και στην Πάτρα ως μια ακόμη αφορμή για διασκέδαση, φαντασία και δημιουργικότητα. Η επιτυχία της παρέλασης «Ημέρα των Φαντασμάτων» πέρυσι, έδειξε πως το κοινό αγκαλιάζει τη γιορτή, ενώ ολοένα και περισσότερα μαγαζιά προσφέρουν θεματικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Είτε επιλέξεις να ντυθείς βρικόλακας είτε να αρκεστείς σε ένα spooky latte, το σίγουρο είναι ότι η πόλη ετοιμάζεται να περάσει ένα μαγευτικά τρομακτικό διήμερο.

Το Halloween στην Ελλάδα: Από ξενόφερτο έθιμο σε νέα τάση

Το Halloween, η γιορτή των φαντασμάτων, των μεταμφιέσεων και των κολοκυθών, κερδίζει χρόνο με τον χρόνο έδαφος και στην Ελλάδα. Από μια ξενόφερτη παράδοση, εξελίχθηκε σε δημοφιλή αφορμή για πάρτι, δημιουργία και οικογενειακή διασκέδαση, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.

Το έθιμο αυτό γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία κάθε χρόνο. Παραδοσιακά ονομάζεται «All Hallows’ Eve» (Παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων) και γιορτάζεται το βράδυ πριν από την χριστιανική γιορτή της Ημέρας των Αγίων Πάντων ή της Ημέρας των Αγίων (1 Νοεμβρίου). Φέτος πέφτει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Η γιορτή έχει τις ρίζες της στην κελτική παράδοση του Samhain, που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, ενώ στη σύγχρονη εποχή συνδέεται με μεταμφιέσεις, γλυκά και φαντασία.

Στην Ελλάδα, η εξάπλωση του Halloween ενισχύθηκε από τα social media και τη νεανική κουλτούρα, που αγκάλιασαν την πιο «σκοτεινή» και παιχνιδιάρικη πλευρά της γιορτής.

Η Πάτρα γιορτάζει το Halloween για δεύτερη χρονιά

Το κέντρο της Πάτρας θα «πλημμυρίσει» από κόσμο, μουσική και χρώματα το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025, καθώς επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η μεγάλη Halloween παρέλαση, γνωστή ως «Ημέρα των Φαντασμάτων».

Η δράση θα ξεκινήσει στις 8:30 μ.μ. από τη συμβολή των οδών Τριών Ναυάρχων και Ρήγα Φεραίου, όπου μικροί και μεγάλοι καλούνται να φορέσουν την πιο τρομακτική ή δημιουργική στολή τους – ή απλώς να φέρουν το πιο «σκανδαλιάρικο» χαμόγελό τους – για να συμμετάσχουν στο δρώμενο «Φάρσα ή Κέρασμα».  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.

Ιδέες για να γιορτάσετε την πιο… τρομακτική βραδιά

Όσοι δεν μπορέσουν να παραστούν στην παρέλαση της Πάτρας, μπορούν να οργανώσουν τη δική τους βραδιά Halloween στο σπίτι ή με φίλους.

Μερικές προτάσεις:

  • Θεματικό πάρτι τρόμου με στολές και διαγωνισμό μεταμφίεσης.

  • Διακόσμηση με κολοκύθες και κεριά για ατμοσφαιρική αίσθηση.

  • Προβολή ταινιών τρόμου ή παιδικών Halloween animations.

  • Spooky cocktails και γλυκά εμπνευσμένα από τον κόσμο των φαντασμάτων.
